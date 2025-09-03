九三軍人節》陸軍：88年前四行倉庫抗敵 今亦勇敢護台民主自由

為紀念軍人節，陸軍司令部3日在社群平台發布短片，強調承先啟後、守護國家，88年堅守四行倉庫，今天一樣勇敢守護台灣自由民主。（圖取自陸軍官方影片）

2025/09/03 19:01

〔記者方瑋立／台北報導〕為紀念軍人節，陸軍司令部今（3）日在社群推出軍人節影片，以「承先啟後、守護國家」為主軸，向國人傳達國軍堅定捍衛國家安全與民主自由的決心。從88年前，國軍堅守四行倉庫的抗敵意志，延續到現今陸軍官兵戮力戰備整備，並結合客觀史實與不變的護國使命，強調中華民國才是抗戰時期奮勇抗敵的主角，誓言陸軍官兵傳承先烈的意志，守護國家安全。

短片以青天白日滿地紅國旗開場，呼應88年前四行倉庫保衛戰，當年先烈在極端艱困的環境下以鋼鐵意志抵禦敵軍，激勵全國軍民團結抗敵。如今，這面國旗依舊屹立太平洋上、屹立在臺灣飄揚，象徵守護民主與自由的決心，而「青天白日滿地紅的國旗，才是真正抵禦外敵、抗戰勝利的最佳印證」。

陸軍司令部強調，面對當前嚴峻的區域安全情勢，陸軍官兵秉持與抗戰時期先賢先烈們「絕不退讓」的信念，持續以實際行動貫徹保家衛國使命，捍衛中華民國的自由與民主價值。

