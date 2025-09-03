中共閱兵高調秀武力 國安官員示警：北京放眼威懾全球

中國今（3）日舉行中國人民抗日戰爭暨反法西斯暨抗日勝利80週年，引發各界關注。（路透）

〔記者陳昀／台北報導〕中共今天在北京天安門盛大閱兵，集結威權領袖高調展示新型武器；一名熟悉國安事務的官員分析，中國公開展現與民主集團抗衡的決心與企圖，展示出的國防裝備也超越宰制第一島鏈的需要，北京當局正將目光放眼全球威懾力，更值得國際高度警惕的是，中國國家主席習近平的個人意志比中國國家發展及人民更為重要，更凸顯缺乏制衡權力帶來的極權風險。

國安官員指出，中國這場打著紀念「反法西斯」為名的閱兵，一如國際社會普遍預期，明確傳達了其戰略意圖。首先，中國毫不在乎外界的眼光，刻意糾集被國際媒體譏為「邪惡軸心」的多位威權領袖，以及20多個被國際評比為「不自由」國家的政要共聚一堂。

官員認為，中國公開展現其與民主集團抗衡的決心與企圖，特別是企圖在現有世界體系下，切割出一個以中國為首的新興國際政治格局，這對全球及區域安全穩定都是重大的風險警訊。

其次，從閱兵展示的武器裝備來看，遠程攻擊、核打擊能力（如東風61洲際飛彈、多款超高音速遠程飛彈等）被大比例且高調呈現，國安官員認為，這不單單顯示中國的國防發展早就超越自身國土安全需求，也不僅是為了宰制第一島鏈的需要，北京當局正把目光放眼全球威懾力，包括對美、對歐陸更大更精準的打擊能力。此舉與二戰後國際社會走向循國際法和外交折衝維繫的穩定體系形成鮮明反差，中國顯然選擇了一條獨自偏離穩定國際秩序的道路。

最後，國安官員強調，在中國面臨經濟增長放緩的大背景下，這場閱兵的巨大規模及龐大投入，與國家經濟走勢形成高度反差，更值得國際社會高度警惕的是，顯然習近平個人意志和決心比起中國人民的處遇和國家發展本身更加重要，更凸顯缺乏制衡權力所帶來的極權風險。然而，民主國家無法以常規政治制衡理解或應對這樣的極端情況，這也正是當前國際民主陣營最大的戰略挑戰。

