政院明拍板4大「穩居」政策 婚育宅能住滿12年

行政院明天拍板4項「穩居」政策，行政院政委陳時中表示，估至2032年受益戶數達48萬戶，投入經費269億元。（記者鍾麗華攝）

2025/09/03 18:56

〔記者鍾麗華／台北報導〕因應少子女化及青年居住正義，行政院明天拍板4項「穩居」政策，包括提供1.1萬戶「婚育宅」，讓育有0到6歲小孩的家庭能住滿12年，另新婚補貼租金1.5倍，每多生1胎加碼補貼0.5倍，包租代管政策也增加每戶每年6千元的兒童安全修繕補助費用，並將修正「租賃住宅市場發展及管理條例」，估至2032年受益戶數達48萬戶，投入經費269億元。

行政院會明天將通過內政部所提「婚育宅、優先住、加碼補-青年婚育租屋協助專案」。在「婚育宅」部分，行政院政委陳時中今天表示，過去社宅提供的婚育宅戶數不足，但因需求高，所以此次中央社宅釋出20%的戶數，一共1.1萬戶，預計今年下半年就能提供1000戶婚育宅，明年起至2028年再提供1萬戶。

陳時中表示，婚育宅是讓育有0到6歲小孩家庭申請，但現行社宅最多居住6年，為避免新婚者或是育兒家庭經常搬遷，因此將修正婚育宅可居住12年，讓小孩到國小畢業前，都無需搬離或變更學區，目前就能適用。

租金補貼也將擴大範圍，陳時中說，申請資格從每人每月平均所得低於最低生活費3倍，擴大到3.5倍，且新婚補貼租金1.5倍，每多生1胎加碼補貼0.5倍，若以台北市每月最高補貼金額8000元來試算，新婚育有1名孩童的家庭申請租金補貼，將增加至成1萬6000元。

在包租代管部分，陳時中說，將加碼對育有0歲到6歲孩童的租戶，每戶每年新增修繕補助6000元，用於兒童安全費用，包括防撞、防倒、安全鎖等。

陳時中也提到，現行租屋市場對於房客相較不友善，因此內政部正研議月底提出租賃條例修法修法，包含保障三年租期、續約租金漲幅不得超過通知當月房租指數之年增率、若房東拒絕房客申請租金補貼與遷入戶籍等將受罰，此外，租屋若有相關糾紛，政府將提供免費爭議調解。

陳時中強調，穩居政策僅有租賃條例需要修法，除了今年釋出的婚育宅外，其餘都將於2026年1月1日上路。

