洪秀柱出席中國93閱兵 律師劉繼蔚：未經主管機關核准、恐踩兩岸條例紅線

前國民黨主席洪秀柱參加九三閱兵，被安排在中共高官後排，當中國官媒央視鏡頭拍到她時，旁白介紹為「國民黨代表」。（翻攝自央視直播）

2025/09/03 18:42

〔記者劉詠韻／台北報導〕前國民黨主席洪秀柱長期主張深化兩岸交流，今受邀出席前往北京觀看九三大閱兵，掀起政壇討論，其出席亦被外界解讀為具高度政治意涵，爭議不斷。律師劉繼蔚指出，依照現行兩岸人民關係條例，台灣人民若與中國具黨務、軍事或政治性質的機關、團體從事合作行為，均須主管機關核准，否則可能違法，從嚴格法律角度解讀，洪的赴京行程恐已踩在法規邊緣。

依照現行兩岸人民關係條例，對於「合作行為」規範相當嚴格。劉繼蔚說明，過去舊法僅禁止與大陸人民、法人或團體共同設立法人、團體或締結聯盟，但修法後，條文範圍大幅擴張，將涉及政治性的各類合作行為一併納入，涵蓋面幾乎包山包海。

劉繼蔚表示，若從法律條文嚴格解釋，洪秀柱此次受邀出席中國「九三閱兵」活動，確實可能被視為涉及與大陸政治單位的合作行為，理論上可依法裁罰。

劉繼蔚說，尤其此番行程是受中國對台機關邀請，得以讓對岸藉此進行政治宣傳，若未事先依規定報請主管機關核准，恐已觸及兩岸條例第33條「合作行為」規範，依同條例第90條之2第1項規定，主管機關得按次連續處以15萬元以上、50萬元以下罰鍰。

劉繼蔚補充，該條文雖已施行20多年，但是否過於寬泛、甚至妨礙兩岸正常交流，確實值得檢討。不過，就現行法制而言，洪秀柱的赴京行程仍存在未經許可與對岸進行政治性合作的觸法疑慮。

洪秀柱則自認，赴京行合法合規，而她並非「兩岸人民關係條例」所規範的現職公務或軍方人員，離開立法院副院長之職也已10年，且無任何合作行為。

