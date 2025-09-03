邀青年議員當面交流提4期許 賴清德：監督地方錢花在刀口上

賴清德下午邀集青年議員對談約2小時，與會議員包括新北市議員林秉宥、桃園市議員魏筠、許家睿、台中市議員黃守達、台南市議員李宗翰、基隆市議員張之豪、苗栗縣議員翁杰、彰化縣議員楊子賢、藍駿宇、張欣倩、洪騰明、劉珊伶、南投縣議員沈夙崢以及屏東縣議員梁育慈。（民進黨提供）

2025/09/03 19:27

〔記者陳昀／台北報導〕大罷免落幕後，民進黨台中市議員黃守達等19名跨縣市議員上週發表共同聲明，向兼任民進黨主席的總統賴清德拋出5點行動倡議，今獲邀到中央黨部與賴清德對談；賴表示，「五點行動倡議」與賴清德主席所提出的「四項調整」及「四大優先」不謀而合，他也對議員提出「四項期許」，針對新版財劃法通過，希望議員發揮監督，讓地方錢花在刀口上。

賴清德下午邀集青年議員對談約2小時，與會議員包括新北市議員林秉宥、桃園市議員魏筠、許家睿、台中市議員黃守達、台南市議員李宗翰、基隆市議員張之豪、苗栗縣議員翁杰、彰化縣議員楊子賢、藍駿宇、張欣倩、洪騰明、劉珊伶、南投縣議員沈夙崢以及屏東縣議員梁育慈，會中就國家施政方向及黨務改革廣泛交流。

民進黨指出，賴清德就議員所提出的「五點行動倡議」，逐一詳細回應並說明政府相關政策與政績。賴表示，感謝議員們在此刻願意挺身而出、提供建言，大家都具有使命感，對民進黨非常重要。希望藉由彼此合作，共同向社會傳達行政革新、黨務革新踏出第一步，「五點行動倡議」與他所提出的「四項調整」及「四大優先」不謀而合，而政府有不足之處，也會持續加強，希望大家共同來努力。

同時，賴清德也提出四項期許，一、希望議員們能夠一起協助黨中央，深入基層、了解民意、反映民怨，和民進黨中央黨部以及行政院，一起來解決問題；二、中央黨部會更快速、更即時的回應議題與輿論，希望大家能夠協助大力宣傳中央政策；三、請議員在地方，持續監督綠能弊案，發揮監督的力量；最後，新版財劃法修正通過，地方資源變多，也希望議員能夠發揮監督，讓地方錢花在刀口上，讓地方更進步，解決地方長期存在的問題。

