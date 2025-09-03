廣納民意! 民進黨擬設雙向平台 黃守達：邁向賴清德2.0

民進黨跨縣市議員拋出5點行動倡議，今獲邀到黨中央與賴總統當面交流，黃守達（前排左起）、沈夙崢、魏筠、梁育慈、張之豪等人會後受訪。（記者陳昀攝）

2025/09/03 18:02

〔記者陳昀／台北報導〕大罷免落幕後，民進黨台中市議員黃守達等19名跨縣市議員上週發表共同聲明，呼籲兼任民進黨主席的總統賴清德「正視我們的危機」，並拋出5點行動倡議，包括守護憲政、經濟安全、先維綠查、地方主義和黨務改革等。賴總統今邀集議員們當面交流，承諾研擬成立即時互動平台，邀請議員加入與黨中央對接、廣納民意，黃守達認為，賴總統已準備好轉型「賴清德2.0」。

參與連署的議員包括，台中市議員黃守達、基隆市議員張之豪、彰化縣議員楊子賢、桃園市議員魏筠、新北市議員林秉宥、屏東縣議員梁育慈、台北市議員何孟樺、桃園市議員許家睿、苗栗縣議員翁杰、苗栗縣議員邱毓興、台南市議員李宗翰、南投縣議員沈夙崢、彰化縣議員藍駿宇、台北市議員林亮君、彰化縣議員張欣倩、彰化縣議員洪騰明、彰化縣議員劉珊伶。

請繼續往下閱讀...

賴清德今邀請議員們到民進黨中央黨部面對面交流，開放大家暢所欲言，談了約2小時才因賴有總統府的接見行程結束。黃守達會後受訪說，他們在會中提出許多問題、批評與建議，賴總統也誠懇地一一回應，他建議賴總統多安排面對面與民眾交流的形成，「遇到他本人就會知道，他是個很有說服力的人」。

黃守達說，今天的會面非常正向，他認為賴總統已經準備好轉型成「賴清德2.0」，大家可以拭目以待，他認為9月3日就是民進黨的重生日，民進黨轉型一定是很痛苦的過程，「但今天，我們邁出了艱難的第一步」，接下來希望一步一步重新贏得台灣社會的信任，把台灣帶往更值得期待的方向。

黃守達轉述，會議最後，賴清德表示有意成立平台邀請議員加入，直接與黨中央對接、即時互動，協助民進黨應對各種瞬息萬變的狀況；賴也請議員將相關討論帶回各縣市，讓更多人了解民進黨後續方向，未來議員們將舉辦各式各樣的串連活動，落實五大行動倡議。

與會的基隆市議員張之豪也說，過去黨中央與地方議員的聯繫比較單向，且通常是透過群組層層傳遞，建立平台代表要轉型為雙向互動，將民意傳達回中央黨部，有新的想法、技術或工具，都能透過平台與府院黨聯繫，希望用更有效的方式溝通，讓民眾更有感，這些倡議也獲得賴主席的積極回應。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法