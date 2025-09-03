政院：租金補貼範圍再擴大 婚育宅可住12年

行政院政委陳時中。（記者鍾麗華攝）

〔中央社〕為讓民眾願婚、敢生、能養，行政院政務委員陳時中今天表示，中央將推出4項「穩居」政策，包含今年起至2028年，將從社宅中釋出20%，共1.1萬戶「婚育宅」，讓育有0歲到6歲小孩的家庭能住滿12年。此外，也會擴大租金補貼範圍至每人每月平均所得低於最低生活費3.5倍，且新婚加碼1.5倍、每增加1名孩童再增加0.5倍。

行政院會明天討論、通過「婚育宅 優先住 加碼補-青年婚育租屋協助專案」以及「育嬰留停照顧彈性化方案」報告。

陳時中今天對記者表示，因應少子女化、社會環境變遷，政府政策需要修正，將鼓勵民眾穩居以及職場友善，減少夫妻因為照顧小孩所面對的職場壓力，預計推租4項「穩居」政策，包含婚育宅、包租代管調整、租金補貼擴大範圍，以及修正租賃住宅市場發展及管理條例，估至2032年，整體受益戶數達48萬戶，投入經費新台幣269億元。

婚育宅部分，陳時中指出，過去社宅提供的婚育宅戶數不足，但因（為）需求高，所以此次要求中央社宅釋出20%的戶數，一共1.1萬戶用於婚育宅，預計今年下半年就能提供1000戶，明年起至2028年再提供1萬戶。

至於申請資格，陳時中說明，育有0歲到六歲小孩的家庭可以申請，而現行社宅最多居住期限為6年，為避免新婚者或是剛生小孩常常搬家，因此未來將修正婚育宅住戶居期為12年，讓小孩到國小畢業前都無需搬離或是變更學區，能夠安穩住，且政策預計會讓目前的婚育宅住戶就能適用。

另外，陳時中解釋，租金補貼將擴大範圍，從主要是每人每月平均所得低於最低生活費3倍，擴大到3.5倍，且新婚加碼為1.5倍、每增1名孩童再增0.5倍，若以台北市每月最高補貼金額8000元來試算，新婚育有1名孩童的家庭申請租金補貼將變成1萬6000元。

包租代管部分，陳時中談及，對於育有0歲到6歲孩童的租戶，未來將獲得每年6000元的兒童安全費用，可以用做防撞、防倒、安全鎖等安全事項。

陳時中也提到，現行租屋市場對於房客相較不友善，因此內政部正研議9月底提出修正租賃住宅市場發展及管理條例，大方向包含一，提供房客租期保障，租屋期間最低3年。二，租金調整必須合理，未來將以主計總處的房租指數來訂定合理提整標準。三，提供房客權益保障，未來若房東拒絕房客申請租金補貼、遷入戶籍等，可能會有相關罰則。四，未來租屋若有相關糾紛，政府也將提供免費的爭議調解。

陳時中強調，穩居政策僅有租賃條例需要修法，整體政策將拉齊處理，除了今年釋出的婚育宅外，其餘都將於2026年1月1日共同上路。

