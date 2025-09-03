吳慷仁等藝人轉發《央視》九三閱兵貼文 陸委會：無涉貶低中華民國

金馬影帝吳慷仁今天轉發《央視》貼文，寫下「銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來」。（圖擷取自微博）

2025/09/03 17:34

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國今日於天安門廣場舉行九三閱兵，儘管陸委會日前警告勿唱和中共官媒宣傳，赴中發展的金馬影帝吳慷仁等10幾名台灣藝人，今仍轉發《央視》微博貼文「九三盛大閱兵，致敬勝利」。對於是否查處或開罰協同轉發的台灣藝人？陸委會回應，初步了解，相關貼文內容尚無涉及貶低中華民國地位或宣揚以武力改變兩岸現狀。

陸委會日前偕文化部查處歐陽娜娜在內23名台灣藝人，警告九三閱兵期間，藝人若再出現配合中方宣傳矮化、消滅我國家主權，將依法處理。

不過，《央視》今天0時在微博發文「九三盛大閱兵，致敬勝利！今天，我們一起紀念抗戰勝利80週年」，隨後舒淇、吳奇隆等台灣藝人馬上跟進轉發，兩人發文寫下「英烈不朽，和平永駐」。

先前被點名的藝人名單中，歐陽娜娜和侯佩岑保持低調未有發文，但今年3月沒轉發《央視》「台灣從來不是一個國家」的台灣藝人吳奇隆，這次轉發《央視》閱兵內容以表效忠。

吳慷仁也轉發《央視》貼文，寫下「銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來」。另一名藝人伊能靜亦轉發貼文，稱「珍惜來之不易的和平」；張庭寫說，「致往昔、敬未來，願萬里山河永昌，祖國繁榮富強」。林瑞陽則稱，「一起見證九三盛大閱兵！正義必勝！和平必勝！人民必勝！」

另外，王以綸、董又霖、文淇、顏人中、陳昕葳、蘇袀禾、黃曦彥等藝人均轉發九三閱兵相關內容。舔共藝人黃安一早也在微博寫下，「今天全家起了大早，準備一起觀看九三大閱兵」。

對此，陸委會表示注意到了這一情況，目前正就相關情形進行資料的搜集與分析當中。初步了解，相關貼文內容尚無涉及貶低中華民國地位或宣揚以武力改變兩岸現狀。

陸委會強調，我們也呼籲全體國民及在野政黨認清中共舉辦閱兵的意圖，共同維護中華民國的繁榮與存在。

