    首頁　>　政治

    93軍人節致敬英勇軍人魂 殉職海巡隊員吳逸弘被世人記得

    台南市長黃偉哲（左）向吳逸弘遺孀（右）誠摯慰問。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（左）向吳逸弘遺孀（右）誠摯慰問。（台南市府提供）

    2025/09/03 17:13

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕今（3）日是93軍人節，台南市公祭革命先烈暨陣亡將士秋祭典禮，南區忠烈祠由市長黃偉哲親自主祭，向所有烈士行三鞠躬禮，致上最深敬意。其中，殉職海巡隊員吳逸弘的名字，再度被莊嚴呼喚，他的忠烈事蹟在軍人節這一天更顯動人。

    吳逸弘是南市安南區人，自2009年起加入海巡隊，服務於行政院海岸巡防署海洋巡防總局第一（基隆）海巡隊，並擔任3555艇輪機長。2016年9月，他在休假期間接獲3555艇雷達天線發射器相關設備落海通知，為了確保船艇修復能順利執行任務，毅然放棄休假趕回崗位，並親自潛下水尋找落海零件。不幸的是，他被發現漂浮於艇側海面且無意識，送醫後仍不治殉職，年僅36歲。2017年，他的英勇事蹟獲表彰入祀忠烈祠，成為世人敬仰的忠烈典範。

    黃偉哲表示，為國犧牲奉獻的烈士們是台灣歷史上的英雄，他們的精神將永遠激勵後人，並提醒著眾人牢記歷史責任，繼續發揚愛國奉獻精神，一同為國家的和平與繁榮而努力。典禮中，除了莊嚴的祭儀外，黃偉哲也逐一致意慰問烈士遺族，表達最深切的關懷與感謝。

    此外，永康區忠靈祠、新化區忠烈祠則由副市長葉澤山擔任主祭。民政局指出，忠烈祠與忠靈祠所奉祀者，皆是因公殉職且具忠貞事蹟的軍警消人員。透過每年春秋二祭，不僅延續傳統，更讓社會各界一同追思緬懷，世代傳承烈士無畏奉獻的精神。

    台南市各界114年公祭革命先烈暨陣亡將士秋祭典禮，今日於南區忠烈祠由市長黃偉哲親自主祭。（台南市府提供）

    台南市各界114年公祭革命先烈暨陣亡將士秋祭典禮，今日於南區忠烈祠由市長黃偉哲親自主祭。（台南市府提供）

