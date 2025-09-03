為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    出席工商協進會理監事會議 盧秀燕喊民意領航「政府要跟上」

    台中市長盧秀燕在中華民國工商協進會發表演講。（圖：市府提供）

    台中市長盧秀燕在中華民國工商協進會發表演講。（圖：市府提供）

    2025/09/03 17:16

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕「藍營一姊」台中市長盧秀燕已表態不參選國民黨主席，她今應邀出席中華民國工商協進會理監事聯席會議演講時強調，台灣當前經濟面臨關稅、匯率、能源、政府治理等4大挑戰，建議中央改善朝野關係並務實調整能源政策，「民意在領航，政府要跟上」，不能把心思都僅著重於政治，並呼籲政府傾聽民意，「重民生、輕政治」。

    有「藍營一姊」之稱的台中市長盧秀燕，在表態不參選黨主席後，黨內已有多人宣布參選，被問及誰是合適人選，盧秀燕微笑沒有回應；對於外界仍有人抱著希望她回心轉意的期待，盧秀燕則在演講時提到，未來將把握任期，專注市政，讓台中更宜居、市民更幸福。

    「中華民國工商協進會」今（3日）在台北召開第26屆第14次理監事聯席會議，盧秀燕受邀專題演講，分享台中城市的蛻變及打造宜居城市施政理念，面對國際經貿局勢的挑戰，也提出建言。

    盧秀燕說，認為當前經濟面臨關稅、匯率、能源、政府治理4大挑戰，她呼應工商協進會理事長吳東亮，建議中央政府改善朝野關係並務實調整能源政策；她引用前行政院長孫運璿所言「政府要做該做的事，讓民眾知道未來方向」，喊話「民意在領航，政府要跟上」，更說，「台灣要有力，政府要出力」，不能把心思都只著重於政治，應顧及所有施政，才能讓政府成為安定人民的力量。

    已表態不選國民黨黨主席的盧秀燕也說，未來將把握任期，專注市政，讓台中更宜居、市民更幸福。

    
    
