洪秀柱的「3個對不起！」 旅美教授陳時奮：台灣人養老鼠咬布袋

2025/09/03 18:37

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前國民黨主席洪秀柱赴中國參加九三大閱兵引發砲轟，但她卻一副大義凜然稱自己是去「延續抗戰精神」，還反過來怪民進黨政府恐嚇阻止人民參與紀念、隨意抹紅。對此，旅美教授陳時奮（筆名：翁達瑞）列出洪秀柱「3個對不起」，痛批洪對台灣人而言，是極其不堪的「養老鼠咬布袋」！

陳時奮今天在臉書發文，「洪秀柱果然跑到北京參加中共的九三閱兵。洪秀柱曾是國民黨的主席、被換掉的總統參選人，及立法院的副院長。中共則是國民黨的世仇，也是台灣的敵國，在北京展現的兵力可用來攻打台灣。洪秀柱沒有正當的理由到北京參加這場閱兵，但她仍然決定前往，而且提出一個莫名其妙的藉口：有責任延續抗戰精神。不知道洪秀柱口中的抗戰精神是什麼碗糕，又是誰的抗戰精神？如果是國民黨的抗戰精神，那洪秀柱應該參加蔣家的閱兵。如果是中共的抗戰精神，那不就是冒牌貨嗎？」

接著他列出洪秀柱的「3個對不起」，首先是對不起鄉土，「洪秀柱生在台灣，長在台灣，生活在台灣。洪秀柱在北京看到的飛彈與坦克，都是攻擊台灣的武器，潛在受害人是她的親戚、鄰居、同學、同事、朋友等，都是她的台灣同胞。洪秀柱的中國情懷來自她的DNA，因為父母跟著蔣家政權撤退來台。洪家逃到台灣時，沒從中國帶來一罐水或一碗飯。台灣是洪家安身立命的地方，即便洪秀柱退休後都還繼續接受台灣人的供養。洪秀柱到北京參觀閱兵的決定不堪，對不起收留她們一家人的鄉土。」

再來是對不起黨國，「洪秀柱從學校畢業後，就進入黨國體制就業。洪秀柱先擔任教職，而後轉任黨工，最後被提名參選立委，總共擔任八屆，最後還出任副院長，可謂享盡尊榮。這一切都來自黨國的栽培。未料在蔣家父子相繼去世後，洪秀柱跑到北京參觀中共的閱兵，辜負蔣家父子消滅共產黨的遺願。洪秀柱在北京看到的解放軍，就是當年打敗國民黨，讓蔣家父子流亡台灣的軍隊。洪秀柱到北京參觀閱兵的決定不堪，對不起從年輕栽培她到老的黨國。」

最後是對不起公義，「在洪秀柱口中的『抗戰』之前，台灣是日本領土。在洪秀柱口中的『抗戰』之後，台灣未曾隸屬中共。台海兩岸分離百年以上，國家體制與生活方式截然不同。仗著十四億的人口，中共用拳頭欺壓兩千三百萬的台灣人。萬一台灣被中共併吞，連洪秀柱都會失去自由與開放的生活。在民主與專制之間，在大國與小國之間，洪秀柱都站錯邊了。洪秀柱到北京參觀閱兵的決定不堪，對不起普世接受的是非公義。」

陳時奮表示，「洪秀柱是道地的台灣人，吃台灣米，喝台灣水。在台灣走下權力的舞台後，洪秀柱決定為中共的武力犯台助陣，甘願扮演解放軍的宣傳工具。對台灣人而言，這是極其不堪的『養老鼠咬布袋』！」

