黃國昌涉勒警! 蔥粉竟硬扯周董「這動作」 質問北檢：要列被告？

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌上週六（8/30）發起非法遊行，白營黨公職和小草與警方發生推擠衝突，黃國昌勒警畫面在網上瘋傳。警方將黃國昌等人送辦，北檢分他字案偵辦。對此，黃國昌堅持否認勒警，辯稱只是「把手放在員警肩膀上」，有蔥粉貼出亞洲天王周杰倫過去被拍到搭肩藝人侯佩岑的照片，質問北檢是否也要將周董列為被告，如此荒謬類比讓大批網友看傻眼，紛紛留言吐槽。

黃國昌8月30日宣稱為「紀念」前主席柯文哲被檢調搜索羈押滿一週年，在北市愛國西路、中山南路口發起非法遊行，警方架拒馬阻擋，結果出現黨工踩踏警察、小草爬警員頭頂玩起「波浪舞」等荒謬場面，過程中有多名警察掛彩，還有1位女警昏厥送醫，其中黃國昌疑似從後方用手勒住員警頸部的畫面也在網上瘋傳，引爆眾怒。事後黃國昌辯稱，他從頭到尾都沒勒人家脖子，都是特定媒體在操作，他當時只是把手放在員警的肩膀上。除此之外，他還酸當天這些警察都是「被上面交代任務」。

北市警局隔天（8/31）公布另一個拍攝視角，可以從畫面上看到黃國昌確實將其左手壓在陳姓組長的頸部，時間長達數秒。北市警局表示，總統府及總統官邸均屬遊行禁制區，民眾黨雖聲稱曾申請路權，但該路段本來就不得核准，警方曾建議改申請愛國西路北側等合法路段，卻遭拒絕，且此次活動中，黃國昌涉嫌非法集會、對警官勒頸、破壞阻材，警方已檢視、釐清相關蒐證影像事證，移送檢方偵辦。

台北地檢署指出，中正一分局於當天報請檢察官指揮偵辦，蒐集相關事證後，依違反集遊法等罪送辦，全案目前列為他字案偵辦中，黃國昌列為被告。

民眾黨非法集會又襲警，這幾天輿論延燒，不少小草紛紛跳出來護航，還有人用AI把當天遭黃國昌勒住頸部的警察變造成笑臉，企圖帶風向，昨天（2日）更有蔥粉在Threads上把周杰倫拖下水，貼出2005年周董在東京代官山，被拍到搭著侯佩岑肩膀的照片，質問「請問這樣子也是鎖喉嗎？會不會被北檢主動列為他字案偵查呢？」

大批鄉民看了傻眼，紛紛吐槽「如果黃國昌和那個警察在交往就不算」、「不用這樣帶風向，你直接到街上隨機找個警官試看看，不就知道了」、「黃國昌勒的是警察是警察，你是白癡嗎？你路上勒一個警察試試！」、「有就是有不用硬凹，很難看」、「小草記得上庭的時候，拿這張照片出來，為黃國蔥勒警狡辯！」、「你去路上對警察做一樣的動作，沒有被過肩摔壓制再出來講吧」、「草的智商臨界點常常讓人很意外」、「小草思維真的很噁心，只要能為阿杯、國蔥解套，大便能取代咖哩都非常合理！」

