中國93閱兵變政治大考？小粉紅獵巫「75台灣藝人」：沒轉發就抵制

中國93閱兵登場，小粉紅列出75位台灣藝人要求表態，表單中綠色代表「有轉發」。（擷取自微博）

2025/09/03 17:07

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國93閱兵今登場，軍事威嚇同步在演藝圈內點燃「政治忠誠表」。儘管陸委會祭出《兩岸條例》最高50萬的重罰警告，仍有部分藝人無視禁令轉發統戰貼文。而這波「舔共風波」並未滿足小粉紅，竟變本加厲，列出一張75名台灣藝人的「獵巫名單」，強迫藝人公開表態，讓不表態也成了原罪。

中共官媒《央視》今發布一篇宣揚93閱兵的文宣，而在過去只要中共一發文便準時報到的歐陽娜娜、侯佩岑、汪東城、陳妍希等人，此次卻完全噤聲，社群平台也毫無動靜，對此被外界推測，是否因陸委會先前祭出《兩岸條例》罰款警告而有所忌憚。

然而，在這批「舔共老將」變得低調同時，名單上卻出現不少新面孔，包括吳奇隆、伊能靜、楊培安、楊宗緯、林瑞陽、張庭，連金鐘影帝吳慷仁、歌手TANK也都赫然在列，紛紛轉發貼文。這場忠誠測試，讓台灣藝人再度面臨在「人民幣」與「罰單」間的兩難。

對此，有小粉紅自製了一份表單，在中國社群上瘋傳，列出多達75名台灣藝人，從天王天后到新生代偶像，無一倖免，蔡依林、張惠妹、陶喆、五月天阿信、林志玲、林依晨、蕭敬騰、許光漢、楊丞琳、吳宗憲等人的名字都赫然在列。

表單中的綠色代表「有轉發」、紅色代表「沒轉發」，將藝人的忠誠度以顏色區分，更有網友特別備註，周杰倫與霍建華因「沒有微博」而倖免；王大陸則因「當兵去了」逃過一劫；長年親共的黃安，雖然沒有轉發任務，仍被特別註明「有看閱兵」，彷彿是一種另類的「嘉許」。

貼文曝光後，掀起網友討論，「這裡面，就蔡依林一次沒發過，別人都發了多少次了」、「侯佩岑這邊撈那麼多錢怎麼好意思不轉」、「兩頭都想吃的牆頭草真多」、「你來中國賺錢，連一條微博表面功夫都不願做，別怪大家罵了」、「不轉發就不要接大陸廣告了」、「中國賺錢，拿回台灣繳罰款？」、「看起來這次會有很少台灣明星轉發了」。

