羅智強爆罷免成功就「抓人」 民進黨轟造謠慣犯

針對國民黨立委羅智強（見圖）宣稱接獲「深喉嚨」消息，若罷免成果，7月31日就會開始抓人，民進黨今天痛批，國民黨就是整天造謠的政黨，奉勸羅智強，這只會讓政治信用不斷破產。（資料照）

2025/09/03 16:01

〔記者陳昀／台北報導〕針對國民黨立委羅智強宣稱接獲「深喉嚨」消息，若罷免成果，7月31日就會開始抓人、搜索立法院，民進黨今天痛批，國民黨就是整天造謠的政黨，請國民黨不要再利用自由民主操作政治對立，奉勸羅智強，這無助黨主席選舉，只會讓政治信用不斷破產。

民進黨發言人韓瑩痛批，國民黨就是整天造謠的政黨，先前國民黨政策會副執行長凌濤，不僅在726罷免前一週誣指賴清德總統將宣布戒嚴，先前甚至造謠司法單位將搜索國民黨中央黨部，結果罷免結束至今，非但沒有戒嚴、更沒有搜查國民黨中央部一事，只有國民黨不斷抹黑總統、持續不斷造謠。

請繼續往下閱讀...

韓瑩進一步指出，羅智強如今又無端捏造「深喉嚨」說，公然製造假訊息造謠生事，台灣是民主法治國家，請國民黨的造謠慣犯不要再把自由民主當作操弄政治對立的工具，也奉勸羅智強，「這種做法不僅無助於你的黨主席選舉，更只會讓你的政治信用不斷破產」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法