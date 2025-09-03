115年度水電費預算暴增12.9億元 許宇甄：中央爽吹冷氣

國民黨立委許宇甄今質疑，明年度中央政府水電費編列高達111億3664萬8千元，比114年度預算案98億4493萬6千元，暴增12億9171萬元。（許宇甄辦公室提供）

〔記者劉宛琳／台北報導〕115年度中央政府總預算案近日送入立院，國民黨立委許宇甄翻閱後發現，中央政府整體水電費編列高達111億3664萬8千元，比114年度預算案98億4493萬6千元足足增加13.1%，暴增12億9171萬元。她說，令人不解的是，今年電價並未調漲，為何政府機關的水電費預算卻會飆升？

許宇甄質疑，難道賴政府已經得知即將召開的電價審議委員會會通過調漲電費？民進黨政府一邊要人民省電、節能減碳，一邊卻毫無節制地揮霍納稅人的血汗錢，把「冷氣開好開滿」當成理所當然。政府官員吹冷氣花公家錢完全不心疼，這種濫編預算、浪費公帑的態度實在不像話，這種浪費行徑與節能環保背道而馳，形同欺騙國人。

許宇甄指出，進一步檢視各部會的水電費預算，以114年及115年的年度預算案來比較，多數機關增幅尚稱合理；交通部、勞動部、農業部、衛福部水電費預算還縮減。

許宇甄強調，賴清德主持國家氣候變遷對策委員會才說節能減碳「公部門要以身作則」，達成節能目標。但是總統府水電費預算卻增加13.2%、文化部增加14.9%、海委會增加13.3%，教育部少了體育署卻增加14.6%，國防部更是誇張地暴增24.7%，金額高達11億635萬元。尤其是國防部，明明面對台電財務黑洞與軍中節能政策壓力，卻反向操作，編列巨額水電費，讓人質疑是否根本缺乏節能意識，甚至存在浮編與預算濫用的可能。

許宇甄批說，民進黨廢核電時曾公開保證「不漲電價」，但執政9年多來卻連漲四次，總漲幅高達35%。如今全民承受高電價的痛苦，卻看到總統府與相關機關水電費逆勢膨脹，這不僅是對民生的無情踐踏，更是對全民的公然挑釁。

許宇甄強調，立法院絕不會坐視總統府與相關機關浮編水電預算，將嚴格審查並刪減不合理的水電費。人民繳稅不是為了讓執政者揮霍，更不是讓賴清德政府過著冷氣涼爽、燈火通明的享受日子。賴清德若真有誠意，就應該先從總統府與中央部會做起，否則任何節能減碳的訴求，終將淪為笑柄。

