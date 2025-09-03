防堵「紅色滲透」 法界觀察：共諜刑度偏低恐造成人心僥倖

中共今於北京舉行閱兵，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普廷、北韓領導人金正恩共同亮相天安門城樓。（美聯社）

2025/09/03 15:54

〔記者劉詠韻／台北報導〕前總統馬英九去年與中國領導人習近平會面後，返台批評《反滲透法》阻礙兩岸交流，並提出修法主張；國民黨主席朱立倫隨即跟進，稱「國安五法」傷害人權，是打擊在野黨的工具。適逢九三軍人節及中國閱兵，外界關注共諜刑度偏低疑慮。法界指出，隨著兩岸情勢緊張，防範中國統戰工作意識提升，合法交流與非法間諜行為難以明確區分，修法目的仍以防堵國安漏洞為主，共諜判刑偏輕，恐讓有心違法者心生僥倖。

過去曾受共諜案被告委任的律師指出，我國多數間諜行為依國家安全法「發展組織」條文規範，過去因兩岸交流頻繁，原懲治叛亂條例與檢肅匪諜條例已廢止，國安法對不涉及實際危害的間諜行為，規定最高刑5年以下，作為警示。由於行為態樣廣泛，法條以不法「意圖」作主觀要件，因此量刑偏輕。

此外，部分共諜被告出於兩岸文化交流或對祖國情感，且間諜行為有其幽微性與隱密性，多數涉案者最初往往基於看似合法的交流行為，無意間逐漸被滲透、吸收，無論是在行為的發覺、蒐證乃至法院審判上都有其困難，因此不免在法定刑乃至法院實際量刑上都有所影響。

該律師並指，鎮小江案、張超然案適用的即為此版本國家安全法。隨著兩岸情勢緊張，防範中國統戰工作意識提升，合法交流與非法間諜行為難以明確區分，國家安全法規範對共諜的刑度顯得過於寬鬆。為此，2019年修法大幅提高刑度，區分不同行為態樣；直至2022年，更將經濟間諜納入規範，相較舊法，不僅刑度提升，也反映兩岸情勢變化。

律師蘇育民則認為，多數共諜行為仍屬未遂，尚未造成實際危害，因此法院在量刑上自然比已造成財產損害的貪污、侵占案件輕。他建議，應對違反國安法的未遂行為設置獨立處罰規定，同時提升國安保防教育，不僅限法官，應成為全民必修課程。

蘇育民表示，共諜判刑偏輕，未必直接鼓勵貪腐者投向間諜，也不會削弱國人對司法信任。不過，類似判例恐讓有心違法者心生僥倖，因此建議修法加重未遂犯處罰，有助消弭「重貪腐、輕叛國」的社會印象。

