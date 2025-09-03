台日首次4+4政策會議 聚焦4大成果、海纜安全納入合作

2025民主進步黨與日本自由民主黨「台日外交·防衛政策」2+2會談今（3）日開幕，右起民進黨立委陳冠廷、郭國文、自民黨眾議院議員星野剛士及岩田和親。（記者叢昌瑾攝）

2025/09/03 15:45

〔記者陳昀／台北報導〕民主進步黨、自由民主黨「台日外交‧防衛政策2+2會談」今在民進黨中央黨部登場，並於第二階段納入自民黨的「台灣政策檢討專案小組」（PT）幹部，首度擴大為「4+4政策會議」；與會的民進黨立委郭國文表示，具體聚焦四大成果，包含將海底電纜納入「台日海洋事務合作對話」等。

民進黨立委郭國文表示，此次會議與過往有所不同，「台日外交‧防衛政策2+2會談」由他和立委陳冠廷擔任代表，與自民黨眾議院議員星野剛士（外交部會長）、自民黨眾議院議員岩田和親（國防部會長）展開會談；第二階段加入立委李坤城、王正旭，以及自民黨的「台灣政策檢討專案小組」（PT）幹部等擴大對談。

請繼續往下閱讀...

郭國文表示，這次對談具體聚焦四大成果，一、希望在台灣既有的經濟夥伴委員會（EPC）架構下發展新的經濟關係，目前台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）還在持續在努力中，但台日之間要發展新的經濟關係；二、過往疫情發生時台日雖有合作，但缺乏平時的具體傳染病合作機制，希望累積交流經驗與資訊。

郭國文接著說，三、防災部分的合作更加具體化，日方主動提出，過往防災對話雖有MOU（合作備忘錄），但2016年後略有停滯，希望明年日本防災廳成立後，和台灣展開具體對話。

第四則是海底電纜的安全議題，郭國文表示，過去台日之間有「海洋事務合作對話」，包括海上安全、環境議題等，獨缺海底電纜，包含海纜的監測、通訊、電源等，日方技術相對高，台灣需求也比較多，希望雙方有具體合作，納入台日海洋對話，這也是日方主動提出，符合雙方現實需求。

