民進黨啟動2026提名作業 賴清德祭2提醒：嚴禁相互攻訐

兼任民進黨主席的總統賴清德針對2026提出2點提醒，一是嚴禁相互攻訐、二是不得違反選罷法與黨的相關規定，必須良性競爭。（資料照）

2025/09/03 15:27

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨中常會今提案成立2026選舉對策委員會，兼任黨主席的總統賴清德會中表示，明年地方大選，對民進黨的執政路線或國家未來都至關重要，提名過程一定會有競爭，對此他有2點提醒，一是嚴禁相互攻訐、二是不得違反選罷法與黨的相關規定，必須良性競爭。

據轉述，賴清德在中常會表示，0823公投與罷免投票過後，他向國人表達，對於政府施政不足之處，執政團隊會時時深自檢討，也必須調整改變。因此，過去這段時間，中央黨部、行政院與國安團隊，已經完成了人事改組，希望在隊形調整後，民進黨全體上下能夠一起持續向前邁進，共同面對接下來的各項挑戰。

賴清德指出，為辦理2026年大選提名相關作業，中常會今依照《民主進步黨2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例》，提案成立「2026年選舉對策委員會」。

賴清德表示，2026年的地方大選，不論是對民進黨的執政路線，或國家的未來發展，都至關重要，成立選對會只有一個目標，就是全黨團結一致，為黨、為地方、為國家、為全民，找出最優秀、最適當的人選，爭取人民的信任，全力打贏2026年地方大選。

賴清德說，提名選拔的過程，一定會有競爭，他有2點提醒，希望未來在競爭提名的過程中，所有黨員同志必須特別注意。第一，爭取提名的過程，嚴禁發生相互攻訐、傷害本黨形象，以及影響公平競爭的行為。第二，爭取提名的過程，不得違反黨的《公職候選人提名條例》和國家的《公職人員選舉罷免法》規定。

賴清德強調，提名的競爭，必須是良性競爭，且應秉持「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，來提出對地方發展、對人民福祉有利的政策，爭取選民的支持，贏得這場選舉，謝謝大家。

