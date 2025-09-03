為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民進黨啟動2026提名作業 賴清德祭2提醒：嚴禁相互攻訐

    兼任民進黨主席的總統賴清德針對2026提出2點提醒，一是嚴禁相互攻訐、二是不得違反選罷法與黨的相關規定，必須良性競爭。（資料照）

    兼任民進黨主席的總統賴清德針對2026提出2點提醒，一是嚴禁相互攻訐、二是不得違反選罷法與黨的相關規定，必須良性競爭。（資料照）

    2025/09/03 15:27

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨中常會今提案成立2026選舉對策委員會，兼任黨主席的總統賴清德會中表示，明年地方大選，對民進黨的執政路線或國家未來都至關重要，提名過程一定會有競爭，對此他有2點提醒，一是嚴禁相互攻訐、二是不得違反選罷法與黨的相關規定，必須良性競爭。

    據轉述，賴清德在中常會表示，0823公投與罷免投票過後，他向國人表達，對於政府施政不足之處，執政團隊會時時深自檢討，也必須調整改變。因此，過去這段時間，中央黨部、行政院與國安團隊，已經完成了人事改組，希望在隊形調整後，民進黨全體上下能夠一起持續向前邁進，共同面對接下來的各項挑戰。

    賴清德指出，為辦理2026年大選提名相關作業，中常會今依照《民主進步黨2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例》，提案成立「2026年選舉對策委員會」。

    賴清德表示，2026年的地方大選，不論是對民進黨的執政路線，或國家的未來發展，都至關重要，成立選對會只有一個目標，就是全黨團結一致，為黨、為地方、為國家、為全民，找出最優秀、最適當的人選，爭取人民的信任，全力打贏2026年地方大選。

    賴清德說，提名選拔的過程，一定會有競爭，他有2點提醒，希望未來在競爭提名的過程中，所有黨員同志必須特別注意。第一，爭取提名的過程，嚴禁發生相互攻訐、傷害本黨形象，以及影響公平競爭的行為。第二，爭取提名的過程，不得違反黨的《公職候選人提名條例》和國家的《公職人員選舉罷免法》規定。

    賴清德強調，提名的競爭，必須是良性競爭，且應秉持「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，來提出對地方發展、對人民福祉有利的政策，爭取選民的支持，贏得這場選舉，謝謝大家。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播