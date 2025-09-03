為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    回顧歷年共諜案》前情報局長：司法量刑偏輕 恐助長貪腐者當間諜

    前軍事情報局長劉德良（資料照）

    前軍事情報局長劉德良（資料照）

    2025/09/03 15:32

    〔記者劉詠韻／台北報導〕前軍事情報局長劉德良今藉軍人節，呼籲政府針對共諜及叛國者加重修法，並指司法對鎮小江案、張超然等共諜案的刑度量刑偏輕，遠低於國軍少將貪汙一台洗衣機，無異於鼓勵貪腐者充當共諜。檢視歷年涉入國家安全的間諜行為，以共諜案為例，多名退役軍官和政府官員曾因提供軍事情報或招攬我國人員給中方，歷經長達數年的司法審理，刑度多在1至4年之間；相比之下，陸軍官員侵占部隊洗衣機，卻被判6年多徒刑，差距引發外界討論。

    中國前解放軍官鎮小江以經商名義來台，吸收多名現退役空軍官員，提供軍事機密予中方。檢調查獲涉案者包括空軍官校飛行訓練指揮部上校副指揮官葛季賢、前飛訓部中校副主任樓文卿。高等法院、高院一審均判葛、樓無罪；高院更二審改判樓文卿17年徒刑、褫奪公權10年，葛季賢仍判無罪。鎮小江、許某依國安法分別判4年、2年徒刑，均已服刑出獄，鎮小江案，也堪稱國內史上最大共諜案。

    國防部軍事情報局退役上校張超然，1999年奉命營救被軟禁在深圳的軍情局退役陸姓上校，因而結識中國廣東省國安廳官員「韋先生」等人，卻反被吸收為共諜。張返台後，吸收軍情局退役少將岳志忠、退役上校周天慈、王大旺，蒐集情報員個資、軍事機密情報予中方，台北地院依國安法發展組織等罪，判張1年6月、周1年2月，另依發展組織未遂罪判岳10月徒刑，王無罪；上訴後，高等法院判決駁回，維持一審刑度，可上訴三審。

    中國暨南大學台灣校友會前執行長李宛平受中國指示，企圖吸收立委及退役軍官，但未成功。高等法院依國安法發展組織未遂罪判刑1年，另依兩岸人民關係條例與刑法規定判7個月徒刑，可易科罰金。最高法院駁回上訴，全案定讞。

    前陸軍金門防衛指揮部參謀長林承家（原名林帝志）將部隊採購、價值7990元的洗衣機運回自宅使用。一審依貪汙治罪條例判12年，二審改判6年8月，褫奪公權3年，最高法院駁回再審請求，裁定定讞。

    上述案例顯示，涉及國家安全、提供軍事情報予外國勢力的共諜案件，量刑普遍低於貪汙、侵占公物案件，引發社會質疑司法對國安威脅的重視不足。專家認為，若量刑持續偏低，可能間接鼓勵貪腐者成為間諜，進而增加國家安全風險。

    熱門推播