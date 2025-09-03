為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    蘇進強昔赴中共閱兵遭台聯除名 周倪安：國民黨能比照開除洪秀柱？

    台聯黨主席周倪安批評，洪秀柱跟共產主義國家、正在侵略民主國家的邪惡軸心站在一起，說要「延續抗戰精神」，不但相當滑稽，也是助長中國對台灣侵略的氣焰。（資料照）

    台聯黨主席周倪安批評，洪秀柱跟共產主義國家、正在侵略民主國家的邪惡軸心站在一起，說要「延續抗戰精神」，不但相當滑稽，也是助長中國對台灣侵略的氣焰。（資料照）

    2025/09/03 15:25

    〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨前主席洪秀柱出席中共九三閱兵，中國官媒也曝光洪秀柱現身北京天安門城樓、與中國前國家副主席王岐山同框的畫面。台聯黨痛批，洪秀柱助長中國對台灣侵略的氣焰，並質疑過去本黨前黨主席蘇進強隨同前副總統連戰赴中國參與閱兵，台聯即以台灣本位為考量，開除蘇前主席；國民黨能比照台聯，站在台灣主體性的立場開除洪秀柱嗎？

    台聯黨指出，長年威脅台灣國安的中國，今天邀集了各國元首，於北京進行大閱兵。孰料以洪秀柱在內之藍營政要，前往中國參與閱兵。在閱兵台裡觀禮的他們，當然知道廣場前行進過去的，正是中國常年武嚇台灣的武器，國民黨對於這些前往到北京觀禮的政要沒有提出譴責，可見該黨到今天還敵我不分，未顧及台灣前途。

    台聯黨主席周倪安批評，國民黨罔顧台灣利益已不是一天兩天的事，而是長年的以中華本位思想，與中國站在一起迫害台灣。在中國與台灣之間，現任的中常委、前任的黨主席選擇站在侵略者的那一邊，這是何其諷刺之事。

    周倪安強調，就台灣本位的歷史觀而言，9月3日代表的是日本「降伏文書」生效，但在戰後，台灣並沒有建立出自己的國家，反而迎來了長達近40年的外來政權戒嚴統治。9月3日這天，根本不該是台灣的「抗戰勝利紀念日」，而是台灣人的蒙難日。

    周倪安認為，洪秀柱跟共產主義國家、正在侵略民主國家的邪惡軸心站在一起，說要「延續抗戰精神」，不但相當滑稽，也是助長中國對台灣侵略的氣焰。台聯黨質疑，過去前黨主席蘇進強隨同連戰前往中國參與閱兵，台聯即以台灣本位為考量，開除蘇前主席；國民黨能比照台聯，站在台灣主體性的立場開除他們的前主席洪秀柱嗎？

    圖
    圖
