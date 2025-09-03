為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

政治
    首頁　>　政治

    獨家》楊曜宣布不選 台聯黨主席周倪安率先表態參戰澎湖立委

    台聯黨主席周倪安率先表態，投入下屆澎湖立委選舉。（台聯提供）

    台聯黨主席周倪安率先表態，投入下屆澎湖立委選舉。（台聯提供）

    2025/09/03 15:34

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕4連霸澎湖民進黨立委楊曜，昨（2）突以身體問題，在社群平台發文表態下屆不再參選立委，為澎湖政壇拋下震撼彈，國、民2黨接班佈局尚未明朗之際，台聯黨主席周倪安率先跳出表態，有意跨海參選澎湖唯一一席立委，讓澎湖立委接班人問題，再度成為地方熱門話題。

    曾是台灣第3大政黨的台灣團結聯盟，今年24週年黨慶宣布更名「台聯黨」 ，宣示走右派路線，由周倪安擔任黨主席，「台灣團結聯盟」（簡稱台聯），成立於2001年8月12日，創黨時主要以原中國國民黨內本土派的黨員及民主進步黨內獨立派的黨員組成，曾在2012年馬英九總統第2任期內，於立法院內次於國民黨、民進黨的國會第3大政黨。

    但台聯在2016年後主攻「政黨票」，因未過政黨票門檻，所以沒有任何立法院席次，現任黨主席周倪安就曾是2020年不分區立委候選人，此次澎湖民進黨立委楊曜表態下屆不再參選連任，前台聯黨澎湖地方黨部主委林興傑表示，黨主席周倪安有意親征澎湖，爭取澎湖立委席次，周倪安也在自己社群網站平台宣布，有意參選澎湖下屆立委選舉。

    周倪安表示，台聯已8年在立法院缺席，可見全國性政黨票不易取得，現在轉戰區域性立委，由於澎湖選區較小，方便挨家挨戶拜訪，宣揚台聯政治理念，爭取選民支持，因此為表達台聯對離島重視，有意投入下屆澎湖立委選舉，主打交通、醫療等議題；其實黨主席親征澎湖並非前例，無黨團結聯盟主席林炳坤就曾5連霸澎湖立委。

    周倪安在社群平台發文，表明有意親征澎湖。（記者劉禹慶攝）

    周倪安在社群平台發文，表明有意親征澎湖。（記者劉禹慶攝）

