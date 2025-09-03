普發現金常態化？ 卓榮泰：現在絕非時候

行政院長卓榮泰接受Yahoo《齊有此理》專訪，節目今天播出。（圖由Yahoo《齊有此理》）

2025/09/03 15:42

〔記者鍾麗華／台北報導〕普發現金最快10月有望領到，未來在野黨是否繼續推行此模式為常態受關注，行政院長卓榮泰表示，當前國際情勢動盪，還有許多建設跟政策要推行，稅收不能一直用普發模式放出去，「現在絕非時候」，將以「預先說明」來防範。

卓揆接受Yahoo《齊有此理》專訪，今天播出。他指出，這次韌性特別條例修正案用我們的解釋完成憲政程序，主要也是為了產業急需支持。但去年520上任，總統要求預算編列不要舉債、除軍購外不要隨便編特別預算，如今這2項都打破，主要就是為因為普發現金2360億元。

請繼續往下閱讀...

卓揆強調，用於普發現金的2360億元是大數目，當前還有許多建設與政策要推動，包括AI新十大建設、擴大內需、婚育宅等，都需要錢，當前稅收轉換成普發現金的模式不能成常態，如果一直把政府實徵數超過預算數多少就發現金給國人，等於把我們累積力量打平掉。

卓揆指出，當前台海動盪、印太不安定、關稅影響全球經貿，加上政策建設，都要錢應對，且自己看到一些受訪者都稱要把普發現金1萬元存起來而非消費。若未來太平盛世，把錢發給大家哈哈大笑何樂不為，「但現在絕非那個時候」。

對於若在野持續推普發現金等的狀況如何應對？卓揆表示，以後將不要讓它形成討論過程、形成主要力量，要「事先去做說明」、「提前去講政府的困難與需求」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法