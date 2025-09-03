為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    接任運動部長能否適應立院生態？ 卓榮泰讚李洋高EQ

    李洋。（資料照）

    李洋。（資料照）

    2025/09/03 15:10

    〔記者鍾麗華／台北報導〕運動部將在9月9日掛牌成立，奧運羽球雙金得主李洋將成為首位運動部長。行政院長卓榮泰表示，選李洋是經過很深的思考，要請一位現在行政長才當部長、找運動專家協助，不如找李洋這樣的年輕運動員部長。而李洋切身了解運動界，是負責認真積極的人，EQ也很好，期盼未來在立法院面對立委質詢時，能適宜表達對未來運動部的想法。

    卓揆接受Yahoo《齊有此理》專訪，今天播出。卓揆表示，選李洋是經過很深的思考，要請一位現在行政長才當部長、找運動專家協助，不如找李洋這樣的年輕運動員部長。因為就算要再找行政長才協助李洋，行政院也是比較會找行政長才的人，所以有此考量。

    卓揆強調，期待李洋把全新觀念帶到行政院部會，他負責、用功且積極，起初被徵詢時有點驚訝，還反問行政團隊真的願意這樣嘗試，但很快就寫出對運動部的未來工作計畫。

    對於會否擔心李洋在立法院被咆哮與砲轟？卓揆說，相信立委對於首度上任的運動部長，應該不一定會咆哮，而是期待很多，且李洋過去得獎受訪時EQ很好、對答如流，從現在到立法院新會期開議之前，還有一點時間能做人事安定與業務了解，未來則是要將部會政策轉換成國會對話，讓民眾了解。

    卓榮泰表示，外界對李洋現在是好奇比疑慮多、疑慮比反對多，未來重點就是要降低外界疑慮，他也不期待運動部能與立委有蜜月期，而是希望首次答詢，李洋就能適宜表達對未來運動部的想法。

