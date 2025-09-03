洪秀柱出席93大閱兵 國民黨：最高原則應視是否符合法律規範

洪秀柱現身天安門城樓。（圖擷自微博）

2025/09/03 15:18

〔記者施曉光／台北報導〕前國民黨主席洪秀柱今日執意出席中共93大閱兵活動，引發台灣內部爭議，國民黨文傳會主委林寬裕今日下午受訪表示，黨主席朱立倫已經多次提到，兩岸交流不管是對方的人來，或我方的人去，都必須遵守既有的法令規章，在此原則下，所有個人活動只要未損及法律，國民黨應該都還是予以尊重。

不過，林寬裕也說，這樣的行為舉止是否合適，很多人都會有一些評斷，但最高的原則應該還是要看到底是否符合法律規範。

請繼續往下閱讀...

此外，對於媒體關切國民黨中常委何鷹鹭是否也有參加中共閱兵活動，以及行前是否有向黨中央報備？林寬裕則說，坦白講，他並不理解何鷹鹭是否有去參加，而且做為一個民間團體的義務代表身分，只要不違反相關法律，好像也不一定要取得社團法人的同意，他並再次重申，不知道何鷹鹭有沒有前往參加。

有關陸委會、文化部先前曾經約談多位台灣藝人，警告不要分享中國央視「台灣必歸」貼文，但今天中共93大閱兵後仍有台灣藝人轉發央視微博的發文，國民黨發言人楊智伃表示，依法行政並進行兩岸交流活動，一直是最高原則，也是最低底限，但民進黨的陸委會頻頻打壓台灣藝人以及從事兩岸交流、做生意的人，除非依法憑據，國民黨也當然支持，否則為何陸委會要以這種方式打壓在對岸從事健康有序交流的藝人與台商？

她強調，民進黨也有很多人在中國大陸做生意、賺人民幣，陸委會要不要一併警告這些民進黨人士或其家人？民進黨不斷打「抗中保台」牌，打壓異己，賺取政治紅利，根本就是雙標行為。

林寬裕則說，政府應該多舉辦一些紀念抗戰勝利與台灣光復的活動，把正確的歷史觀傳遞給下一代，執政黨應該多用一點力量做這些事情，而不是小鼻子、小眼睛對付一些不同思想的人。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法