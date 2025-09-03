為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    中國在台專屬經濟區鑽探恐成軍事用途 外媒詫異台灣沒反應

    美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）指出，中國國營中海油近期在台灣主張的專屬經濟區（EEZ）內設置至少12座油氣設施。中海油油氣設施示意圖。（美聯社）

    2025/09/03 15:27

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國智庫詹姆士敦基金會指出，中國國營中海油（CNOOC）近期在台灣主張的專屬經濟區（EEZ）內設置至少12座油氣設施，包括鑽井平台、浮式生產儲卸裝置與半潛式平台。其中「南海二號」半潛式鑽井平台甚至深入台灣東沙群島附近EEZ。《衛報》指出台灣政府迄今似乎未對此做出回應，令分析人士詫異。

    詹姆士敦報告指出，目前為止，這些設施已被認定為典型的「灰色地帶戰略」操作，意圖透過具有商業掩護之實質佈署，逐步擴張實際控制範圍，而不引起公開對峙或衝突。中海油所設的鋼製導管平台不僅可以執行商業鑽探，未來更可能轉為具備軍事用途的前哨基礎設施。

    根據《衛報》報導，詹姆士敦報告顯示，這些由中海油所有的設施規模龐大，其中一艘船長超過240公尺，甲板面積相當於1.5座足球場，還有亞洲少數大型的鑽井平台。報告指出，有些設施至少已存在五年以上，甚至在2024年逼近東沙限制水域不到1公里。

    然而，報導指出，儘管台灣政府經常在其他地方執行EEZ執法任務，但沒有任何跡象表明台灣政府對此作出回應，各方明顯缺乏回應，也令分析人士感到意外。《衛報》聯繫了我國家安全委員會以及經濟部，但經濟部表示由海洋委員會回應提問，海洋委員會卻又拒絕置評，海巡署則稱此不在海巡署職權範圍內。該報告警告說：「若不抗議，將助長主權被侵削常態化。」

    此類活動過去已引發日本不滿。日本政府本週指控北京在東海日本EEZ內單方面部署21座鑽井平台，意圖在爭議海域開發天然氣田，甚至從日本一側抽取資源。

    詹姆士敦報告指出，這類平台若被改造成軍事用途，將可能成為封鎖、轟炸與侵略等操作的基礎。過去5年間，北京已透過擴張這些設施、軍事演習與海上巡邏，對台海域逐步形成壓迫趨勢。

