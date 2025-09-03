為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    林佳龍宴請吐瓦魯國會議長 盼深化教育人才合作

    外交部長林佳龍（左）2日午宴款待吐瓦魯國會議長伊塔雷理（右）訪團一行。（外交部提供）

    外交部長林佳龍（左）2日午宴款待吐瓦魯國會議長伊塔雷理（右）訪團一行。（外交部提供）

    2025/09/03 14:50

    〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍昨（2）日午宴款待吐瓦魯國會議長伊塔雷理（Sir Iakoba Italeli）訪團一行。伊塔雷理表示，期盼台吐未來在教育人才等領域能持續深化合作。

    伊塔雷理致詞盛讚台吐兩國多年在農漁業、醫療衛生、資通訊、潔淨能源、因應氣候變遷及提升吐國基礎建設的合作成果，促進兩國人民福祉及國家繁榮。

    伊塔雷理說，感謝我國政府援建吐瓦魯國會大樓，展現台吐兩國共享的民主價值，期盼台吐未來在教育人才等領域能持續深化合作，吐瓦魯政府也將鼓勵更多吐瓦魯青年來台接受教育訓練。

    林佳龍致詞表示，去年9月伊塔雷理訪台時，外交部在台北賓館舉辦「台吐建交45週年慶祝酒會」，歡慶兩國邦誼里程碑，非常高興在時隔不到1年時間內，再度歡迎伊塔雷理議長來台。

    林佳龍也指出，外交部自去年開始推動總合外交迄今，台吐兩國深化各領域的合作成果均有目共睹，深受吐國人民高度肯定，包括近期外交部透過「邦交國青年來台圓夢計畫」增進台吐人才交流，8月底外交部與農業部漁業署合作籌組「台吐漁業榮邦計畫考察團」赴吐國洽談合作，皆是落實總合外交及推行榮邦計畫的具體實踐。

    熱門推播