中共九三閱兵 學者：四中全會舉辦在即習近平藉閱兵為個人造勢

2025/09/03 15:00

〔記者方瑋立／台北報導〕中國為襲奪歷史話語權，今（3）日舉行中國人民抗日戰爭暨反法西斯暨抗日勝利80週年，引發各界關注。國防院國家安全研究所研究員沈明室分析指出，這場閱兵不僅是中共藉「80週年」名義舉辦的慣例性活動，更承載多重戰略與內部政治目的，從對外塑造聲勢、震懾敵國，到對內爭取黨內支持，顯示習近平高度倚重閱兵來鞏固自身地位。

沈明室今天受訪說，從時間點來看，中共在2015年已舉辦過70週年閱兵，80週年舉辦也成為理所當然。但值得注意的是，中共並未早早公布，而是在習近平赴俄羅斯參加閱兵後才對外宣布，顯示其中原有猶豫。習為了不落於人後，才趁勢敲定北京閱兵，「既然參加了俄羅斯閱兵，他當然也要要求在中國舉辦」。

他進一步分析，閱兵的第二層意圖在於「形塑聲勢」。透過邀請外國元首到場，不僅能替中共「壯大門面」，也有助於習近平在國際場合彰顯權威。沈明室特別提到，中共刻意將上海合作組織高峰會與閱兵緊密銜接安排，讓與會中亞等國家領袖能「順道參加」，以營造國際場面熱絡的氣氛，「越多人參加，對他的聲勢越有幫助」。

第三層意涵則與軍事武力展示相關，沈明室指出，中共在此次閱兵中強調建軍百年配套裝備，包括無人化武器與戰略性新式武器，目的是「震懾或嚇阻敵國或潛在假想敵」。藉由武力炫耀，中共欲向外界傳遞實力與威懾訊號。

此外，閱兵背後更隱含內部政治考量。沈明室直言，習近平正面臨中共四中全會召開前的政治壓力，尤其在黨內元老派的角力下，他需要更多理由說服黨內，爭取持續兼任中央主席或軍委主席的正當性。依現在觀察「總書記可能要讓出去」，習需要透過閱兵爭取更多支持，在此脈絡下，閱兵成為習近平用來凝聚黨內共識、鞏固權力的重要工具。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲也指出，中國九三閱兵的政治意義高於軍事意義，今天北京氣溫大概是22到30度，但中國卻把閱兵的慣例從10點提早到9點，這應該是凸顯有些領導人身體微恙，無法承受高溫，加上胡錦濤也沒有出席，顯示內部政治可能有些問題，同時也要轉移內部經濟與社保方面的不滿。

蘇紫雲強調，中國九三閱兵當然是對台灣的一種戰略敘事，也就是要消除中華民國存在的事實，「但這是不會得逞的」，因為二次大戰中華民國就是五強之一的同盟國，而且還派出葛敦華等人參與諾曼第登陸，這是它無法抹滅的。

