    聯大將登場 駐紐代表歐江安籲聯合國回歸中立、接納台灣

    駐紐西蘭代表歐江安受「印太事務協會」邀請，1日於坎特布里大學「亞太國家因應全球與區域秩（失）序」研討會發表開幕演講。（駐紐西蘭代表處提供）

    駐紐西蘭代表歐江安受「印太事務協會」邀請，1日於坎特布里大學「亞太國家因應全球與區域秩（失）序」研討會發表開幕演講。（駐紐西蘭代表處提供）

    2025/09/03 14:45

    〔記者黃靖媗／台北報導〕聯合國大會將於本月9日開議，我國駐紐西蘭代表歐江安1日於「亞太國家因應全球與區域秩（失）序」研討會演說時呼籲，聯合國秘書處應回歸中立，唯有公正接納台灣參與，才能符合聯合國創建精神。

    歐江安受智庫「印太事務協會」（IIPA）邀請，於坎特布里大學（University of Canterbury）「亞太國家因應全球與區域秩（失）序」（Asia Pacific States: Navigating the Global and Regional （Dis）order）研討會發表開幕演講，說明台灣總合外交政策內涵。

    歐江安籲請紐西蘭各界支持台灣參與聯合國及「國際民航組織」（ICAO），並呼籲聯合國秘書處回歸中立，扮演對話與和平促進者角色，勿再濫用1971年聯大第2758號決議，作為排除台灣2,300萬人民參與聯合國藉口；此外，台灣為印太航空樞紐，每年約有6400萬國際旅客抵台或過境，接納台灣參與ICAO才能確保「安全天空永續未來」。

    歐江安說，台灣具有無比堅定的信念與能力守護國家安全與自由民主制度，台海和平穩定攸關全球安全、經濟發展與繁榮，持續以規則為基礎的國際秩序所不可或缺。

    歐江安指出，當前世界局勢動盪不安，負責維護和平的聯合國，今年創立80週年，近年來中國對台灣進行軍事威嚇、經濟脅迫、認知作戰與間諜滲透變本加厲，另企圖藉由片面破壞台海現狀形成有利中方的「新常態」。

    歐江安指出，中國也扭曲詮釋聯大第2758號決議，該決議其實僅處理1971年中國在聯合國代表權問題，未曾提及台灣，更未提及台灣人民不能參與聯合國活動或台灣隸屬中國。

    歐江安疾呼，聯合國勿再趨附中國政府不當立場，應在國際爭端扮演對話促進者及和平締造者角色，唯有公正接納台灣參與，才能符合聯合國創建精神。

