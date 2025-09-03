為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    黃先任、陳福海主持金門秋祭國殤大典 場面莊嚴肅穆

    金門各界秋祭革命先烈暨國軍陣公亡將士祭典在太武山公墓忠烈殿舉行，陸軍金門防衛指揮部指揮官黃先任（中左）中將、金門縣長陳福海（中右）率地區軍政首長出席。（記者吳正庭攝）

    2025/09/03 14:47

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門各界秋祭革命先烈暨國軍陣公亡將士祭典今天在太武山公墓忠烈殿舉行，陸軍金門防衛指揮部指揮官黃先任中將、金門縣長陳福海率地區軍政首長，在「正氣千秋」牌匾前，向歷年陣亡英靈獻上最敬禮，儀典簡單隆重，充滿哀思。

    93軍人節，總統賴清德在台北市圓山國民革命忠烈祠主持秋祭大典，外島金門同步舉辦秋祭革命先烈祭典，由陳福海、黃先任擔任主祭官，金防部參謀長李泰平、政戰主任王石朋少將，金門縣副縣長李文良、縣府秘書長張瑞心等均出席，依古禮上香、獻花、獻爵，並由金門縣宗族文化研究協會創會會長黃奕展宣讀祭文，抑揚頓挫的清朗字句，迴盪太武山下，場面莊嚴肅穆。

    忠烈殿奉祀有金門歷年國軍陣公亡將士、自衛隊員、抗日烈士、823砲戰殉職中外記者，還有去年才入祀的古寧頭戰役緒戰的大、小嶝島第40師及第45師陣亡將士等先烈。

    金門各界秋祭革命先烈暨國軍陣公亡將士祭典在太武山公墓忠烈殿舉行，陸軍金門防衛指揮部指揮官黃先任（右一）中將、金門縣長陳福海（右二）向陣亡將士英靈獻花致敬。（記者吳正庭攝）

    金門秋祭國殤大典，金門縣宗族文化研究協會創會會長黃奕展宣讀祭文。（記者吳正庭攝）

    金門秋祭國殤大典，軍政代表出席，儀式簡單隆重，充滿哀思。（記者吳正庭攝）

