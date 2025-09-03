為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    喊話柯建銘願賭服輸 王世堅舉蔡英文為例：用任期拖延不負責任

    民進黨今（3）日召開中常會，中常委王世堅會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    2025/09/03 14:38

    〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統日前公開表態「相信黨團改選會更符合社會期待」，但立法院民進黨團總召柯建銘面對媒體詢問僅表示「我的任期到明年2月1日」；對此，民進黨立委王世堅今出席中常會前受訪表示，他認為柯總召應該願賭服輸、順應民意，「用任期來拖延，我認為是不負責任的說法」。

    被問到外界將黨內風波解讀為「賴柯政爭」，王世堅回應，沒什麼好爭的，因為賴總統是主席，所以由他決定方向，相信立法院民進黨團總召也應該要接受這樣的指示，所以其實沒什麼好爭的，也不成比例；總統今晚邀集黨籍立委官邸餐敘，就是例行性的餐敘，了解立法院的政情等，沒有什麼刻意安排。

    對於柯建銘主張自己的任期到明年2月1日，王世堅表示，「他有他的權利，但是我也有我的看法」，他認為，柯建銘對民進黨沒有功勞也有苦勞，他提出的民進黨許多從政黨員向他反映的共同看法，以及廣大的社會民意，他這一年多來從頭到尾反對大罷免，被側翼網軍攻擊到體無完膚，他必須接受，因為參與政治願賭服輸。

    王世堅指出，同樣的，現在大罷免結果出來，社會表達出反對，那主張大罷免的柯總召就必須接受民意的決定，他並不是要看好戲，而是認為大家各自要付出對政治決定的代價，所以他認為柯應該願賭服輸，順應民意，「相信以柯總召的政治人格，他最後一定會接受的，畢竟我們是民主進步黨，畢竟他從政的資歷比我更深，那所以我相信他會體察民意，會接受我這個說法。」

    王世堅也認為，這個情形在未來一兩週應該會有所轉圜，因為民意最大，過去前總統蔡英文三度辭黨主席，就是因為期中選舉、地方選舉，蔡自認有責任，且投票結果出爐當晚就辭職了，蔡就是為自己的領導與決策負責，不然當時她也可以說「主席有任期制，主席兩年一任」啊，可以這樣嗎？不是嘛！所以他認為，負責任的主席和總召都會這樣，「用任期來拖延，我認為是一個不負責任的說法」。

    被追問兼任民進黨主席的賴總統也有政治責任嗎？王世堅說，他不敢評論，因為賴主席是基於公民團體勢單力孤，所以在別人提出罷免後，決定和公民團體站在一起，可是他當時也曾提出「千金之子不死於市」作為提醒，不希望因此曲解台灣多數民意，被國際誤解台灣要反美親中，就是這道理。

