朱立倫：盼由「眾望所歸」的人領導國民黨重返執政

國民黨主席朱立倫今天下午主持中常會發表談話，希望由「眾望所歸」的人來領導國民黨重返執政。（記者田裕華攝）

2025/09/03 15:28

首次上稿14:42

更新時間15:28（增加黨中央補充說明）

〔記者施曉光／台北報導〕儘管黨內最大公約數的台中市長盧秀燕已經言明拒絕參選國民黨主席，就連先前積極勸進盧秀燕前國民黨秘書長李乾龍今天也已宣布放棄說，「我們也不再為難她」，但國民黨主席朱立倫今天下午主持中常會發表談話時仍強調絕不放棄，要以大家共同的力量，希望由「眾望所歸」的人來領導國民黨重返執政。

請繼續往下閱讀...

朱立倫表示，上週中常會已經在多數中常委提案下，通過這次黨主席選舉受理領表登記延後2週時間，希望能有更多優秀人才參與，但他還是要強調，在2028重返執政為最高目標的情況下，希望由「眾望所歸」，能讓大家團結一致的領導者來領導國民黨重返執政，這是國民黨的最高目標。

朱立倫還說，這段時間絕不放棄，希望以大家共同的力量，由「眾望所歸」者來領導國民黨重返執政。

目前已表態參選國民黨主席者包括孫文學校總校長張亞中、國民黨立委羅智強、前國民黨立委鄭麗文、前彰化縣長卓伯源、前國民黨副秘書長張雅屏、國民黨中常委孫健萍、彰化縣議長謝典林、前國民黨國大代表蔡志弘以及律師李漢中，另外，前國民黨副主席郝龍斌、前台中市長胡志強、盧秀燕黨內各方都有人勸進。

國民黨文傳會主委林寬裕今日下午接受媒體訪問時，對於記者關切朱立倫所謂的「眾望所歸」人選是否指盧秀燕，有沒有與盧秀燕溝通？他沒有正面回應，只說朱立倫已經多次說明，很努力的溝通，希望大家所認同、認可並期望來領導國民黨重返2028執政的領導人，可以接下黨主席重擔，而且所有的努力持續進行中，目前參選登記時間已經順延，相關協調、勸進以及說服都會持續進行。

此外，媒體詢問黨員取得選舉資格的黨費補繳期限是否可能再往後延到9月10日？林寬裕表示，中常會已經通過順延領表、登記2週時間，投票、交接時間不變，他並強調，國民黨是有完整法律規章、有制度的團體，一切都會依照中常會通過以及既有的相關辦法來辦理黨主席與黨代表選舉。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法