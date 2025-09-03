縣市道路名稱仍存「番」、「蠻」涉族群歧視 監委申請自動調查

監察院。（資料照）

2025/09/03 14:30

〔記者方瑋立／台北報導〕總統府前北市「介壽路」於1996年更名為「凱達格蘭大道」，象徵對原住民族文化的尊重與轉型正義的重視。然而，部分鄉鎮縣市道路名稱仍具歧視色彩，影響原民認同與文化尊嚴，監察委員鴻義章對此深表關切，今（3）日宣布申請自動調查。

監委指出，據悉，部分縣市及鄉鎮市的道路名稱雖反映原住民族歷史脈絡與族群互動，如嘉義縣「番路鄉」為通往阿里山鄒族的重要通路，成為歷史正義與族群平等的關注焦點，但部分名稱因文化敏感度不足，仍具歧視色彩，影響原住民族認同與文化尊嚴。

監委表示，道路名稱應重視族群認同與尊重價值。如「番」、「熟番」、「蠻」等詞彙使用於道路命名，恐隱含歧視或刻板印象。各地方政府在道路命名或更名過程中，應建立文化審議及族群參與機制。部分道路名稱如彰化埔鹽鄉「番金路」、及「番社路」、「番仔路」等，反映族群文化，但亦需全面清查轄區內是否存在不當或歧視用語。

監委說，現行道路命名及更名作業原則是否完善，均有待進一步調查與釐清，以確保公共空間命名體現多元尊重與促進社會和諧的價值。

