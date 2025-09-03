朱立倫批中共竄改扭曲抗戰歷史 賴清德總統是「國人之恥」

國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話指出，中共不斷想要竄改、扭曲歷史，宣稱自己是領導對日抗戰的中流砥柱，完全不是事實。（記者田裕華攝）

2025/09/03 14:32

〔記者施曉光／台北報導〕中共今天舉辦93大閱兵慶祝對日抗戰勝利，國民黨主席朱立倫下午主持中常會發表談話時指出，當年領導對日抗戰的唯一領導者是國民黨總裁蔣中正與國民黨，中共雖有參與，但不是主要戰場，史實不容竄改與扭曲，但中共不斷想要竄改、扭曲歷史，宣稱自己是領導對日抗戰的中流砥柱，完全不是事實。

朱立倫也批評台灣政府與賴清德總統，今天不願意慶祝紀念對日抗戰勝利80週年，僅以「軍人節」為由慶祝，而且不是中央的主要大型活動，更糟糕的是，賴清德竟以戰敗國日本的口吻，以「終戰」形容對日抗戰勝利及二戰勝利，「這真的是國人之恥」。

朱立倫強調，如果今天連自己都不願承認中華民國歷史，肯定國軍先烈犧牲奮鬥才贏來和平與勝利，還以日本人的口吻說「終戰」，令國人與先烈們汗顏，歷史絕對不容竄改、扭曲，政府不該忽視面對。

朱立倫並指出，今早他接待外賓時強調，做為創建中華民國的政黨，國民黨支持國防預算與國軍，上會期立法院通過國軍加薪方案，針對優秀年輕人投入國軍，提高加給到3萬元，總統已經公布法律，政府卻不編列預算，這樣的民進黨是捍衛中華民國，還是搞政治鬥爭？政府不顧國軍已經宣傳要提高加給，號召年輕人從軍，或有很多年輕人留在軍隊，「這不是詐騙嗎？」

此外，朱立倫還說，原本中央應該給地方政府的補助款，迄今沒有補給地方，還以財政收支劃分法新公式加以扭曲，宣稱存在誤差，但即便公式略有誤差，還是可以透過施行細則、辦法，直接提出解決方案，而非故意讓它亂，甚至還想要重新修法，造成國家動盪，中央該還給地方的金額都應該如實還給地方。

