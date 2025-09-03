行動創新AI內閣2.0上路 卓榮泰：重建發言體系

行政院長卓榮泰接受Yahoo《齊有此理》專訪，節目今天播出。（圖由Yahoo《齊有此理》）

2025/09/03 14:06

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰接受Yahoo《齊有此理》專訪，今天播出。被問到「行動創新AI內閣2.0」已啟動，但外界質疑過去行政院效率不足，民進黨政府不像已執政9年的老手，反而像新手，對此，卓揆表示，未來將加強發言體系，而新上任的政院秘書長張惇涵正重建發言體系，盡量把回應速度加快。

至於是否要求部會首長的政治敏感度？卓揆說，會要求，他並提到，因為過去有些首長發言，讓外界認為不適當，或對外界批判的回應不夠貼切，「我們都當做經驗」，未來希望強化發言系統，所以他要求整個發言系統，能串連在一起，大家有一個共同時間點，互相討論。

卓揆表示，當有事件發生時，某部會須要讓行政院知道，他要在什麼時候、講什麼樣的話，如果時間不在預期內，就要加速來提醒，這個機制，張惇涵上任後已在籌組相關工作。

「改善施政效率關鍵在於強化與立法院朝野黨團的互動」，卓揆指出，過去有兩次，他請立法院朝野黨團到行政院溝通，或到外面餐敘，這種方式有助於解決特定議題。未來部會首長會多到立法院，進行第一線朝野協商，若遇到困難，則由行政院出面化解。

卓揆舉例，近期的韌性特別條例與追加預算案推動相對順暢，也展現了這種模式可行性。他也強調，張惇涵具備豐富行政與政務經驗，未來在行政院與立法院互動上將扮演關鍵角色。

談到新內閣團隊調整後的施政優先順序？卓揆說，7月26日後，他已提出4大施政調整，並點出財政與政策排序的重點，第一就是財政結構調整，第二是執政優先順序的調整，也就是經濟優先、民生優先、青年優先、弱勢優先。

卓揆說，青年政策將優先落實，本週四的行政院會將通過「婚育宅」，提供居住在社會住宅的青年，結婚及育兒的租金加碼補貼，以應對少子化與居住正義兩大社會挑戰。

