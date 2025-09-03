中國公務船上月頻擾我金門水域 海巡併航驅離破解灰帶認知作戰

中國海警船騷擾我金門海域，海巡署調派海巡艦艇併航驅離。（記者邱俊福翻攝）

2025/09/03 14:25

〔記者邱俊福／台北報導〕中國各式公務船上月頻繁騷擾我金門水域，除海警船4航次外，海監、漁政、海巡、科研船等等公務船高達515艘次，甚至中國海警局還刻意對外發布新聞稱是編隊「執法巡查」，藉此宣傳；海巡署今對此強調，中國海警船刻意營造「執法巡查」假象，蠻橫侵犯我國家主權，目前皆於第一時間偵獲這些騷擾公務船，全程派艇併航驅離，破解中國灰帶的認知作戰。

海巡署表示，經統計，自去年2月至上月底止，中國海警船航經金門水域，已達85航次，平均每月4.4航次、每次歷時2小時，上月份仍維持4航次；另中國海監、漁政、海巡、科研船及其他公務船，同時段計有222艘次航經金門限制水域；293艘次航經金門禁止水域，平均每月11.7航次航經限制水域、15.4艘次航經禁止水域，上月也有24艘次進入我限制、禁止水域。

請繼續往下閱讀...

中國海警局上月25日還發布新聞表示：「8月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，切實維護包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序。」。

海巡署研判，中國於上月31日至本月1日舉行「上海合作組織高峰會 」，今天則舉行「中國人民抗日戰爭勝利暨世界反法西斯戰爭勝利紀念日」閱兵活動，邀請各國領導人或政要出席這些活動，可能是利用此時機，刻意在金廈海域營造「執法巡查」之假象，侵犯我國家主權，進行宣傳。

海巡署表示，去年2月14日金門事件，中共國台辦發言人於2月18日表示「廈金海域不存在禁止、限制水域」後，中國海警自2月25日起即假借「執法巡查」名義，於金門水域進行騷擾之實；7月30日雙方針對金門事件簽署協商紀要後，中國海警及其他公務船仍未停止侵擾，因此從其航行態樣分析，已成為「常態化騷擾」，絕不是「執法巡查」，不僅影響兩岸氛圍，也破壞區域的和平與穩定。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法