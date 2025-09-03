批洪秀柱赴獨裁派對！ 王婉諭：國民黨將中華民國尊嚴拱手給中共

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨前主席洪秀柱出席中共九三閱兵，中國官媒也曝光洪秀柱現身北京天安門城樓、與中國前國家副主席王岐山同框的畫面。對此，時代力量黨主席王婉諭痛批，這不是一場單純的閱兵，而是一場獨裁者的派對，很遺憾，國民黨主席朱立倫仍無作為，最終讓前主席洪秀柱走上天安門城樓，與獨裁者並肩而立，將中華民國的尊嚴拱手送給中共。

王婉諭指出，今天全球最受矚目的新聞，就是中共閱兵。但重點不是閱兵本身有多麼氣派，而是這是一場中共精心安排的「結盟大戲」。習近平、普廷、金正恩3位當今世界最具影響力的獨裁者，史上首次的同台登場，除此之外，伊朗、白俄羅斯、哈薩克等二十多國的領袖也都齊聚天安門。

「這不是一場單純的閱兵，而是一場獨裁者的派對，更是邪惡軸心的聯盟展示！」王婉諭認為，表面上，他們是要對美國總統川普示威，但更深層的，其實是針對整個自由、民主的世界。而對台灣來說，最直接的，是中共藉此再次展現「劍指台海」的野心。

王婉諭表示，選在「9/3」這一天閱兵，中共的用意非常清楚：就是要搶奪「抗戰勝利」的歷史詮釋權。不只是對中華民國正統的挑戰，更是要奪取中國國民黨的歷史話語權，把台灣強行納入中共的史觀，然後在國際社會上合理化他們侵佔台灣的企圖。

「最應該嚴正抗議的，其實就是中國國民黨！」王婉諭批評，但很遺憾，從昨天她提醒以來，朱立倫主席仍然沒有任何作為，最終讓前主席洪秀柱真的走上天安門城樓，與獨裁者並肩而立，這樣的舉動，不只是遺忘歷史，更是將中華民國的尊嚴拱手送給中共。

王婉諭強調，對台灣人而言，無論是「抗戰勝利」還是「終戰紀念」，至少有一件事應該是共識，我們絕不能接受中共對歷史的曲解，更不能認同侵略者的詮釋。從歷史到地理、從區域到國際，台灣正站在地緣政治最前線，也正處於歷史的重要轉折點。只有當我們真正看清威脅有多麼嚴峻，才會真正體會到國軍的付出與奉獻有多重要。

王婉諭提及，今天是軍人節，但並非所有軍人都能放假休息。因為就在今天早上，解放軍又派了14架共機艦擾台。民主與自由，從來不是理所當然。台灣社會能有歲月靜好的每一天，都是因為背後有人默默守護、全年無休。

「我要向所有現役與退役的國軍官兵，以及他們的家屬，致上最深的敬意。」王婉諭喊話，民主的堅韌，因你們而更加牢固。也因為有你們的犧牲與付出，台灣才能繼續站在世界民主的最前線，謝謝國軍。

