    首頁　>　政治

    刻意穿得正式！館長直播看九三閱兵激動大喊「中國世界第一」網酸爆

    館長看中國閱兵表示相當感動。（擷取自Threads）

    館長看中國閱兵表示相當感動。（擷取自Threads）

    2025/09/03 14:40

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國今日舉行抗日戰爭勝利80週年大閱兵，場面相當盛大。網紅「館長」今日特地早起開直播，轉播中國閱兵典禮，更難得的穿上了半正式的POLO衫。觀看典禮時，館長表示自己相當感動，並激動大喊：「中國世界第一！」

    館長今日上午在他的YouTube頻道開啟直播，轉播《央視》畫面與觀眾一同觀看中國閱兵典禮。館長也難得一改穿搭風格，過去他直播時，大多穿著背心、T恤，今天可看得出他特別打理，穿上一件灰色的POLO衫，對比過去正式不少。

    觀看過程中，館長表示自己感到相當感動，隨著典禮現場音樂伴奏，他也大呼：「中國世界第一，中國人！中國人中華復興啊，感動啊！」

    有人將館長直播剪輯PO網後，網友紛紛表示：「陸戰隊之恥，沒有之一」、「舔共舔的五體投地」、「生長在台灣的假中國人」、「真的很可悲，你雙眼看到的就是人民幣罷了，去了三次好像就什麼都了解了一樣，噁心啊」、「小草真的支持這種咖？」

