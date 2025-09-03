為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    習近平閱兵稱中共領導抗戰勝利 陸委會轟「對戰事沒有貢獻」

    中國今天在北京天安門廣場舉行九三閱兵，中共總書記習近平親自檢閱解放軍部隊。（翻攝直播）

    中國今天在北京天安門廣場舉行九三閱兵，中共總書記習近平親自檢閱解放軍部隊。（翻攝直播）

    2025/09/03 13:29

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國在北京天安門廣場舉行九三閱兵，中共總書記習近平發表重要談話，聲稱中國人民抗日戰爭是偉大卓絕的戰爭，在中國共產黨領導建立的統一戰線旗幟下，取得近代以來反抗外敵入侵的第一次完全勝利。陸委會今日駁斥，中共只圖擴大和鞏固自身勢力，對戰事並沒有貢獻，不管中共花多少資源辦慶祝活動，都掩蓋不了鐵一般的歷史事實。

    習近平今日親自檢閱解放軍部隊，受閱的核導彈方隊秀出戰略「王牌」，包括「驚雷-1」空基遠程導彈、「巨浪-3」潛射洲際導彈、「東風-61」陸基洲際導彈、「東風-31」新型陸基洲際導彈，首次集中對外展現。

    習近平致詞表示，中國人民抗日戰爭是偉大卓絕的戰爭，在中國共產黨領導建立的統一戰線旗幟下，中國人民以錚錚鐵骨戰強敵，以血肉之軀鑄長城，取得近代以來反抗外敵入侵的第一次完全勝利。

    習近平指稱，中國人民抗日戰爭是世界反法西斯戰爭重要組成過程的部分，中國人民以巨大的民族犧牲，為拯救人類文明、保衛世界和平，做出重大貢獻。

    習近平強調，中國人民解放軍始終是黨和人民完全可以信賴的英雄部隊，全軍將士要忠實履行職責，加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權統一領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐，為世界和平發展做出巨大貢獻。

    對此，陸委會表示，關於抗日戰爭的歷史，事實勝於雄辯。抗日戰爭中，中華民國政府及全體軍民付出無數犧牲奉獻，最終取得抗戰勝利，但中共只圖擴大和鞏固自身勢力，對戰事並沒有貢獻，不管中共花多少資源辦慶祝活動，都掩蓋不了鐵一般的歷史事實。

