共諜輕判如邀北京來開party 莊瑞雄：修法加重刑度刻不容緩

2025/09/03 13:25

〔記者謝君臨／台北報導〕前軍事情報局長劉德良呼籲政府，要修法加重對共諜、叛國者的刑度以儆效尤，他也對司法系統喊話，指鎮小江、張超然等共諜案的刑度，遠低於國軍少將貪污一台洗衣機，無異於鼓勵貪腐者充當共諜，間接對國安造成重大負擔。對此，立法院司法委員會民進黨籍召委莊瑞雄強調：「叛國零容忍！共諜輕判太荒謬，形同邀北京來台開party，修法加重刑度刻不容緩！」

針對司法對於共諜案的量刑問題，劉德良日前接受政論節目主持人廖筱君專訪時指出，國軍有將領因為侵佔一台洗衣機，判刑6年8個月定讞，一個叛國者卻只判10個月，或是1年2個月、1年6個月，哪怕是從對岸來的敵人鎮小江，也才判4年，不如一台洗衣機，這種判決，社會是無法接受的。

對此，莊瑞雄表示，共諜案件量刑過輕，令人無法接受：「一台洗衣機判6年8個月，共諜鎮小江才判4年，司法邏輯完全顛倒！」

莊瑞雄指出，2024 年共諜案激增至64人，其中軍人占7成，顯示中共滲透已猖獗。如今司法輕判，等於對敵人開了大門，形同「邀北京來台開party」。他強調，「叛國不是小偷，是賣國賊！」再不修法，國安防線恐被內鬼一點一滴拆光。

莊瑞雄也提出2點呼籲，包括修正「國家安全法」，將共諜罪刑度提高並併科重罰，對軍中共諜案形成有效嚇阻；強化法官國安教育，避免出現「重貪腐、輕叛國」的荒謬判決。

