洪秀柱現身天安門同框王岐山 民進黨：「數典忘祖」4字送國民黨

中國官媒曝光洪秀柱現身北京天安門城樓、與中國前國家副主席王岐山同框的畫面。（圖取自民進黨臉書）

2025/09/03 13:18

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨前主席洪秀柱出席中共九三閱兵，中國官媒也曝光洪秀柱現身北京天安門城樓、與中國前國家副主席王岐山同框的畫面。民進黨痛斥，對於中共扭曲歷史、窮兵黷武威脅我們，國民黨一聲不吭，甚至前主席還為中共背書，可恥！「數典忘祖」四個字送給國民黨。

民進黨表示，今天是93軍人節，是我們向國軍致敬、感謝國軍為國付出的日子，可恥的是，洪秀柱卻選擇跑去北京出席中共93閱兵，跟中國國家主席習近平、俄羅斯總統普廷、北韓領導人金正恩等獨裁者站在一起。

民進黨指出，中共93閱兵全名叫「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會」，受邀出席的有俄羅斯、北韓、伊朗、緬甸、白俄羅斯等國領袖，被國際媒體稱為「邪惡軸心嘉年華」、「獨裁者大集合」，但洪秀柱不但沒有要遠離，還甘願接受統戰，跑去和獨裁者們站在一起，荒謬至極！

民進黨回顧2015年，國民黨前主席連戰參與中共閱兵典禮時，洪秀柱曾說出席中共閱兵典禮是「未能考慮國人感受，傷害國人感情」，且「歷史的事實與抗戰的真相不容扭曲」，10年後的今天，洪不但親自出席閱兵，甚至附和中共竄改的歷史，將8年抗戰曲解為「14年抗戰」，完全違背自己過去的立場，狠狠甩了自己一巴掌，跨時空打臉自己！

對於洪秀柱說出席閱兵是「延續抗戰精神」，民進黨質疑，今年中共「解放軍出版社」再版的「中國抗日戰爭史」，宣稱要展現中共「作為全民族抗戰中流砥柱的光輝形象」；習近平也在中共黨刊「求是」發表文章，說「中國共產黨才是抗戰的『中流砥柱』與『勝利關鍵』」。

民進黨痛斥，對於中共扭曲歷史、窮兵黷武威脅我們，國民黨一句話都不敢說，甚至前主席還身體力行為中共背書。「數典忘祖」這四個字，送給國民黨。

