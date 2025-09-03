台中公車事故六都最多！去年死傷1191人 超過第2、第3名總和

台中市交通局表示，已要求客運業者加強違規駕駛員行車安全教育訓練。（記者蘇金鳳攝）

2025/09/03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市公車事故不斷，審計部台中市審計處表示，2022至 2024年度，市區公車涉入事故致民眾死亡人數7人、受傷人數1184 人，死傷人數合計 1191 人，呈上升現象；另外，公車駕駛缺工已逐年紓緩，惟仍要求改善。

台中市交通局表示，為提升公車行車安全，交通局實施公車路口轉向稽查，督導公車駕駛落實路口轉向停讓，也要求客運業者加強違規駕駛員行車安全教育訓練；並於2023年及2024年編列預算補助公車裝設先進駕駛輔助系統（ADAS），目前本市公車已全數安裝ADAS，未來也將積極從「工程、教育及執法」3E面向輔導業者提升行車安全，保障用路人安全。

去年9月，東海大學兩名女學生走在綠川東街的路口，等待行人號誌轉為綠燈後，小心的走上斑馬線，卻在穿越路口時，其中一名女學生被巨業客運305號公車撞上，不幸身亡，台中市的公車事故過高，引發外界質疑。

台中市審計處表示，113年底台中市市區公車業者計有14家，核定營運路線計234條（不含梨山幸福巴士1條）、營業車輛1342 輛。

審計處指出，2022至2024年度，市區公車涉入事故導致民眾死亡人數7人、受傷人數 1184人，死傷人數合計1191 人，是六都最高，而且呈上升情形，其次是高雄市，死亡5人，受傷635人，合計640人，第三名是新北市，死亡4人，受傷533人，合計537人。

審計處認為，中市公車駕駛缺工人數雖已逐年紓緩，但是仍然缺工，易生超時工作及疲勞駕駛而發生交通事故，要求改善。

