再點名中科院！黃國昌：「據我掌握」還有多個標案遭兜售

2025/09/03 13:01

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立委黃國昌昨披露，中科院內部人員今年1月洩露中科院標案機密文件，中科院也證實此事，並說明已於8月14日移送憲指部，報請檢察官主動偵辦。對此，黃國昌今日呼籲，據他所掌握的資料，中科院還有多個營區標案機密資訊遭外流兜售，請中科院嚴肅面對、別再避重就輕，一定要徹查到底。

黃國昌指出，他昨天揭露中科院竟然有內部人員拿著中科院鵬園院區智慧監控指管系統的標案機密文件，大剌剌地四處向廠商兜售要錢；中科院回應因為「院內安全系統日前發現資料複印異常」，並強調「全案係內部安全機制主動發掘」。

「根本是在胡說八道！」黃國昌痛批，事實上，檢舉人從今年4月起不斷向中科院檢舉，中科院持續推脫，不願處理。直到7月間檢舉人直接跑到龍園營區外想要主動提供遭外流之標案機密文件，沒想到中科院督察室卻不願收件，還要檢舉人自己打電話檢舉。

黃國昌認為，中科院昨天說「公開招標期間，得由具投標意願廠商申請閱覽，疑遭內部員工，提供特定對象謀利」，完全是避重就輕的說法。

他說，今年8月起辦理公開招標之「鵬園院區智慧監控指管系統工程標案」，早在好幾個月前，該標案報價、設計圖等標案機密資訊早就被中科院內部人員大剌剌地四處向廠商兜售要錢，中科院擔心事端擴大，才在9月1日悄悄撤銷招標作業。

