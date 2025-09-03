不甩陸委會警告！ 舔共藝人再轉發九三閱兵貼文

中國官媒《央視》今天零時在微博發文「九三盛大閱兵，致敬勝利！今天，我們一起紀念抗戰勝利80週年」，隨後舒淇、伊能靜、吳奇隆等藝人馬上跟進轉發。（圖擷取自微博）

2025/09/03 12:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會日前警告，九三閱兵期間，台灣藝人若再出現配合中方宣傳矮化、消滅我國家主權，將依法處理。不過，中國官媒《央視》今天0時在微博發文「九三盛大閱兵，致敬勝利！今天，我們一起紀念抗戰勝利80週年」，隨後舒淇、伊能靜、吳奇隆等藝人馬上跟進轉發；立委痛批，這些藝人一再唱和中共宣傳，政府已警告過了，陸委會應強硬開罰。

陸委會先前偕文化部查處唱和中共的23名台灣藝人，文化部發文要求經紀公司或藝人說明，已完成對藝人的告誡，並強調九三閱兵後若有藝人配合中國矮化國家主權或唱和武力言論，將依法裁處。

央視新聞微博今日發文，「此刻一起轉發！九三盛大閱兵，致敬勝利！今天我們一起紀念抗戰勝利80週年！5098天、14年浴血奮戰，中國人民從不屈服於任何敵人！今天的中國，江山壯麗、人民豪邁，更無懼任何風浪！讓我們一起銘記歷史，從偉大勝利走向偉大復興！」

中共官媒貼文曝光後，再度有台灣藝人轉發，舒淇、吳奇隆寫下「英烈不朽，和平永駐」。張庭說「致往昔、敬未來，願萬里山河永昌，祖國繁榮富強」；伊能靜稱「珍惜來之不易的和平」；林瑞陽寫說，「一起見證九三盛大閱兵！正義必勝！和平必勝！人民必勝！」；黃安一早也在微博寫下，「今天全家起了大早，準備一起觀看九三大閱兵」。

對此，民進黨立委王美惠今日受訪表示，我們可以了解這些藝人想在中國賺錢，但政府之前已經先警告過了，陸委會應該強硬開罰。這些藝人一再唱和中共宣傳，非常不應該，現在就依法律規定處理，不要再讓這些「不愛國的藝人」在那配合中共操弄。

王美惠批評，藝人不要出賣國家，不應該誇讚中國九三閱兵，奉勸這些藝人要拿出良心。每次我們都體諒他們為了賺錢，但是卻一再傷害國家，這些人認同的是中華人民共和國，「陸委會不能只是口頭警告，為了保護國家，該罰就要罰！」

