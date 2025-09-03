為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    普廷、金正恩出席中共閱兵 汪浩：「威權同學會」舞台

    俄羅斯總統普廷（左）、中國國家領導人習近平（中）、北韓國家領導人金正恩（右）。（法新社）

    俄羅斯總統普廷（左）、中國國家領導人習近平（中）、北韓國家領導人金正恩（右）。（法新社）

    2025/09/03 15:04

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷與北韓領導人金正恩今天（3日）出席北京閱兵活動後，在北京舉行會談。對此作家汪浩表示，本應紀念二戰犧牲、追求自由的場合，卻成為「威權同學會」的舞台。

    汪浩在臉書PO文表示，中國今日以「反法西斯暨抗日勝利八十週年」為名舉行盛大九三閱兵，習近平在天安門高談「和平與正義」，卻與普廷、金正恩並肩同台，場面格外諷刺。這3國正是當代國際秩序最破壞性的角色：俄羅斯悍然侵略烏克蘭，北韓輸送武器、威脅核戰，中國則在台海與南海挑釁不斷。正當習近平口口聲聲紀念「反法西斯」，鏡頭下卻是3個踐踏《聯合國憲章》基本原則的政權，完全背離聯合國「不得以武力解決爭端」的核心精神。

    汪浩指出，本應紀念二戰犧牲、追求自由的場合，卻成為「威權同學會」的舞台。普廷手上仍染著烏克蘭平民的鮮血，金正恩在朝鮮人民飢餓之際豪擲資源發展核武，而習近平則靠軍事威嚇維持內部統治。3人同框，不是和平的象徵，而是赤裸裸的挑釁。

    汪浩直言，諷刺的是，二戰戰敗的德、日、義，如今皆是成熟民主國家，成為全球穩定的基石；而自詡為「反法西斯勝利者」的中國與俄羅斯，卻倒退為今日的極權代表。閱兵大張旗鼓，實際卻暴露出中國日益孤立，只能與同樣不自由的政權抱團取暖。紀念歷史的本意是警醒世人勿重蹈戰禍，習近平的演出卻把紀念儀式變成了武力與專制的慶典。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播