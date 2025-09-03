普廷、金正恩出席中共閱兵 汪浩：「威權同學會」舞台

俄羅斯總統普廷（左）、中國國家領導人習近平（中）、北韓國家領導人金正恩（右）。（法新社）

2025/09/03 15:04

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷與北韓領導人金正恩今天（3日）出席北京閱兵活動後，在北京舉行會談。對此作家汪浩表示，本應紀念二戰犧牲、追求自由的場合，卻成為「威權同學會」的舞台。

汪浩在臉書PO文表示，中國今日以「反法西斯暨抗日勝利八十週年」為名舉行盛大九三閱兵，習近平在天安門高談「和平與正義」，卻與普廷、金正恩並肩同台，場面格外諷刺。這3國正是當代國際秩序最破壞性的角色：俄羅斯悍然侵略烏克蘭，北韓輸送武器、威脅核戰，中國則在台海與南海挑釁不斷。正當習近平口口聲聲紀念「反法西斯」，鏡頭下卻是3個踐踏《聯合國憲章》基本原則的政權，完全背離聯合國「不得以武力解決爭端」的核心精神。

請繼續往下閱讀...

汪浩指出，本應紀念二戰犧牲、追求自由的場合，卻成為「威權同學會」的舞台。普廷手上仍染著烏克蘭平民的鮮血，金正恩在朝鮮人民飢餓之際豪擲資源發展核武，而習近平則靠軍事威嚇維持內部統治。3人同框，不是和平的象徵，而是赤裸裸的挑釁。

汪浩直言，諷刺的是，二戰戰敗的德、日、義，如今皆是成熟民主國家，成為全球穩定的基石；而自詡為「反法西斯勝利者」的中國與俄羅斯，卻倒退為今日的極權代表。閱兵大張旗鼓，實際卻暴露出中國日益孤立，只能與同樣不自由的政權抱團取暖。紀念歷史的本意是警醒世人勿重蹈戰禍，習近平的演出卻把紀念儀式變成了武力與專制的慶典。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法