    四叉貓再爆疑黃國昌美國賓士車運回台灣 不知登記誰名下

    網紅「四叉貓」劉宇。（資料照）

    網紅「四叉貓」劉宇。（資料照）

    2025/09/03 13:53

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅「四叉貓」劉宇今日稍早發文指出，用疑似黃國昌的英文名字「kuo Chang Huang」上美國網站查詢，發現這個名字名下有一輛賓士車，他質疑這輛車未出現在2016年黃國昌當選立委時的財產申報中，這輛車目前停在紐約哪裡？該不會黃國昌在紐約有房產吧？四叉貓稍早更新指「這輛美國賓士車已經被運回台灣了。」

    四叉貓今日在臉書PO文表示，使用黃國昌的英文名字「kuo Chang Huang」在美國網站查詢，可以得知黃國昌在美國有一輛車，車輛識別碼（VIN）為「4JGDF7CE2DA152776」，這輛車購買後沒有轉讓也沒有報廢紀錄，而且沒有申請其他州的車牌（所以只在紐約州使用），理論上現在依然登記在「kuo Chang Huang」名下。

    四叉貓稍早在臉書PO文表示「kuo Chang Huang」的這輛美國賓士車，運回台灣的時間為2014年5月23日，找半天，原來這輛賓士已經運回台灣了！現在不知道登記在誰的名下？

    四叉貓指出，目前這輛美國賓士車已經被運回台灣了。（圖擷取自臉書）

    四叉貓指出，目前這輛美國賓士車已經被運回台灣了。（圖擷取自臉書）

    四叉貓臉書貼文。（圖擷取自 臉書）

    四叉貓臉書貼文。（圖擷取自 臉書）

