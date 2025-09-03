黃國昌頻暴走 黃創夏曝「黔驢技窮」：快要沒舞台「沒牌了」

民眾黨上週末舉行走讀，黨主席黃國昌涉勒頸警員。（圖擷取自民眾之聲YouTube）

2025/09/03 12:54

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌近日動作頻頻，先是表態參選新北市長，又提出修改《刑事訴訟法》的羈押要件，近日發起的「走讀」更釀警民衝突。資深媒體人黃創夏表示，黃國昌真的是黔驢技窮了，明眼人都看的出來他「沒牌了」。

黃創夏今日在臉書發文表示，古人說：「暴得大名，不祥！」對照最近黃國昌的高聲量與衝撞的狂暴，真是最貼切不過了。從726到823之後，黃國昌隱然將「大罷免、大挫敗」的原因全部算成是「藍白合作」中小草的「貢獻」。

恰好碰到民進黨內的正面臨全面重整與士氣低迷，且國民黨2026的黨主席形同雞肋，國民黨也是亂成一鍋粥，於是黃國昌開始竄跳了，又是要參選新北市長、又是要點名國民黨要讓百里侯席次，還要修改《刑事訴訟法》的羈押要件，最後還要在「柯文哲蒙難一周年紀念日」不敢光明正大的上街陳抗，以所謂「走讀」形式，結果自曝其短，明眼人都看的出來：「黃國昌沒牌了。」

「黃國昌真的是黔驢技窮了」黃創夏表示，在726之後，如果歐美主流媒體派出新任的駐台特派員，他瀏覽台灣所有的媒體，可能會誤解黃國昌才是台灣在野陣營獨一無二的領袖人物，但他也會很快地發現，黃國昌就是外強中乾，表面上有聲量，其實如果不寄生在柯文哲的陰影上，黃國昌根本就是沒有力量。

黃創夏說，京華城案一審起訴書就快要出爐了，二審是否會接押柯文哲不得而知。現在柯文哲很可能又要出來了，民眾黨的「太上皇」是否會和大明帝國經歷「土木堡之變」的明英宗伺機發動「奪門之變」？恐怕將是黃國昌目前地位的絕對挑戰。「黃國昌當然會急，因為他就快要沒有舞台了。」

黃創夏指出，說穿了，就是黃國昌在小草心中的分量，根本難級柯文哲之項背。等到柯文哲若是被放出來了，民眾黨絕對不會有「兩個太陽之爭」，只有大燈泡與小蠟燭，黃國昌必然黯淡。黃國昌必須要急，因為等到2026年2月1日，黃國昌很可能就連立委身分都沒有了，沒有舞台哪能繼續維持聲量！當黃國昌沒有舞台和聲量，國民黨基於現實利益，哪裡還會裡黃國昌與他一廂情願的「藍白合」！

黃創夏最後表示，理解黃國昌即將沒有牌的必然處境，他最近的暴走，其實只是展現他對自己政治未來心虛的狂亂。

民眾黨主席黃國昌近日動作頻頻。（資料照）

