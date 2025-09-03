為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    洪秀柱出席中共閱兵 鄭麗文、李乾龍緩頰：為了和平別扭曲用心

    國民黨前立委鄭麗文今拜訪國民黨前秘書長李乾龍，兩人都為前黨主席洪秀柱參加中共九三閱兵緩頰。（記者黃政嘉攝）

    國民黨前立委鄭麗文今拜訪國民黨前秘書長李乾龍，兩人都為前黨主席洪秀柱參加中共九三閱兵緩頰。（記者黃政嘉攝）

    2025/09/03 12:45

    〔記者黃政嘉／新北報導〕國民黨前主席洪秀柱今出席中共在北京天安門廣場前舉行的九三大閱兵，中國官媒也曝光畫面，引外界批評。國民黨前立委鄭麗文今早到新北市三重先嗇宮拜訪國民黨前秘書長李乾龍，2人都為洪緩頰，相信洪前主席是因為和平而參加，並不是為了戰爭，呼籲民進黨不需要扭曲洪前主席的用心。

    鄭麗文表示，洪前主席之所以參加九三大閱兵，是因為她理解到今天中國共產黨標舉向全世界展現他們堅定守護和平的決心，所以閱兵不是要挑起區域軍事衝突，也不是進行軍備競賽，也不是要侵略其他國家的決心，這正是二戰給的血淚教訓，所以非常相信洪前主席，她不希望台灣淪為第二個烏克蘭，民進黨不需要扭曲洪前主席的用心，也不需要扭曲兩岸同樣希望和平的期待，不要無端製造兩岸仇恨對立跟撕裂，用錯誤的歷史，毒化下一代的心，要重新認識正確歷史，才能真正保住台灣。

    李乾龍表示，他覺得參與這樣的活動，是不要有什麼統戰的想法，8年抗戰，國民黨當時的蔣委員長，領導全國軍民把日本趕出中國，所以紀念這樣的日子是非常有意義的，但民進黨把這個太攏統化了，這個是不好的，希望兩岸能夠和平。

