    政治

    內政部明年編近3千萬預算 培訓替代役無人機應用災防

    內政部明年編列預算購置無人機，培訓替代役男操作。圖為桃園市政府開辦專業證照輔導課程，今年首度開放服役中的替代役報名。（圖由桃園市民政局提供）

    內政部明年編列預算購置無人機，培訓替代役男操作。圖為桃園市政府開辦專業證照輔導課程，今年首度開放服役中的替代役報名。（圖由桃園市民政局提供）

    2025/09/03 12:43

    〔記者李文馨／台北報導〕為注入防救災新量能，內政部明年編列2907萬餘元規劃購置無人機，並培訓替代役男於基礎訓練期間操作使用。役政司替代役訓練及管理中心副主任卓煥新受訪表示，明年是無人機計劃第一年，替管中心也需要培養師資，將會分年、分期規劃購置與訓練，並強調，替代役主要於防救災領域，國軍則偏向戰備任務，兩者有明確區隔。

    根據內政部115年度預算書，在役政業務項下，役政司規劃購置16架無人機用以推廣替代役役男於基礎訓練期間接受無人機操作訓練，並輔導役政人員及擇優替代役役男取得無人機操作證照與接受災防工作應用訓練等，業務費及設備投資加總共編列2907萬8千元。

    卓煥新今天接受本報訪問時表示，替代役主要屬於防救災領域，國軍則偏向戰備任務，兩者有明確區隔，但無人機的使用範圍非常廣泛，替代役的無人機訓練可運用於搜尋救援、地形勘查等工作，如偏遠地區居民受困，在沒有立即性危險時，可能需要空投食物、藥物，都可以派上用場。

    對於首年僅有16架無人機可運用，卓煥新說，無人機有很多不同類型，替代役男會在成功嶺進行基本的訓練課程，每個人都能參與。他也說，明年是無人機計劃第一年，替管中心也需要培養師資，因此在推動計劃會循序漸進地進行，包括教師、場地、設備都需要時間準備，替管中心會逐步推進，分年、分期規劃購置與訓練。

