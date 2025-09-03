為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    郝柏村屢拒中共九三閱兵邀請 郝龍斌：父親堅持抗戰功績屬中華民國

    前行政院長郝柏村生前屢拒中共九三閱兵邀請，強調「抗戰功績屬於中華民國，不能被錯置或混淆。」（資料照）

    前行政院長郝柏村生前屢拒中共九三閱兵邀請，強調「抗戰功績屬於中華民國，不能被錯置或混淆。」（資料照）

    2025/09/03 12:47

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前主席洪秀柱出席中共九三閱兵遭外界批評，民進黨嚴正譴責洪甘願與中共同聲同調，背棄歷史、嚴重傷害中華民國尊嚴；前國民黨副主席郝龍斌透露，中共曾多次邀請父親郝柏村出席九三閱兵，但他始終堅決拒絕，強調「抗戰功績屬於中華民國，不能被錯置或混淆。」

    前國民黨副主席郝龍斌今在臉書指出，今天（3日）是九三軍人節，也是對日抗戰勝利 80週年，中共過去舉辦九三閱兵，多次邀請父親郝柏村出席，他始終堅決拒絕，還勸軍中同袍勿參與。他更在與老友聚會時明確表達立場：「抗戰功績屬於中華民國，不能被錯置或混淆。」

    郝龍斌強調父親生前常說：「歷史就是歷史，不能被扭曲」，郝柏村曾在接受外媒採訪時痛批中共把國民黨與共產黨並列，同稱為抗戰的「中流砥柱」，這是不公道的，他認為「八年抗戰，正是由蔣委員長一人領導，沒有第二個人」。

    最後郝龍斌強調，對日抗戰勝利，是中華民族歷史上極為重要的一頁，沒有這場勝利，台灣不可能回到中華民國的懷抱，重申「歷史提醒我們：戰爭帶來的是無可挽回的災難，唯有堅持和平，才是永遠的正道。」

