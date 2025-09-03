KMT切割無用？ 中國央視直播九三閱兵稱洪秀柱是「國民黨代表」

前國民黨主席洪秀柱參加九三閱兵，被安排在中共高官後排，當中國官媒《央視》鏡頭拍到前國民黨主席洪秀柱時，《央視》旁白介紹她是「國民黨代表」。（翻攝《央視》直播）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國今天在北京天安門廣場舉辦九三閱兵，中共總書記習近平發表談話宣稱，解放軍要「堅決維護國家主權統一領土完整」。當中共官媒《央視》鏡頭拍到前國民黨主席洪秀柱時，旁白介紹她是「國民黨代表」。對此，學者分析，國民黨日前切割洪秀柱，但中共顯然在吃國民黨豆腐。

洪秀柱接受中共邀請參加九三閱兵，今天登上天安門城樓的觀禮席看習近平檢閱部隊；國民黨立委林思銘2日對外表示，洪秀柱已經不在這個位置（國民黨主席），不是代表國民黨，不逾越憲法，不用做太多聯想。

我方官員質疑，洪秀柱在央視的旁白中叫做「國民黨代表」，請問一下國民黨，洪秀柱到底代表誰？

對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗受訪表示，國民黨日前是切割洪秀柱，但中共顯然在吃國民黨豆腐，國民黨必須出來清楚說明，不然就是坐實中共說法。中共對台灣內部進行統戰分化，持續拉攏親中和泛藍人士，只要台灣內部產生矛盾，中共便可達成統戰目的。

洪浦釗分析，在中國號召下，俄羅斯、伊朗、北韓齊聚北京天安門城樓上的「新四人幫同框」，就成了一種強烈「威權合影」的政治符號。這4個國家有幾個共同特徵：一、都在國際體系中受到制裁或邊緣化：俄羅斯因入侵烏克蘭被全面制裁；伊朗因核計畫與中東衝突長期受限；北韓更是全球最孤立的國家；中國則在南海、台海議題上與西方對立。

洪浦釗說，其次，都面臨民主赤字與內部壓力：俄羅斯鎮壓反戰聲音、伊朗社會動盪、北韓人權惡名昭彰、中國則以高壓維穩換取政權安全。三、都藉「反美反西方」來製造合法性：這正是它們緊密連結的共同語言與利益所在。

洪浦釗提及，這個組合呈現給國際社會的形象，不是「新國際秩序的誕生」，而是「威權四人幫」的抱團求存。對西方民主陣營而言，「威權四人幫」的合影畫面是鮮明警訊，這是對二戰後以自由、民主、人權為基礎秩序的挑釁。

